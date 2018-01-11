Нарушение закона под угрозой не будет считаться преступлением

Теперь если гражданин находился под угрозой физической расправы или испытывал психологическое давление и совершил нарушение в таком состоянии, то данное деяние не будет считаться преступлением

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Лица, нарушившие закон под воздействием угрозы физической расправы или психологического давления, не будут привлекаться к уголовной ответственности в Узбекистане, если они не могли противостоять им, соответствующие поправки в Уголовный кодекс выступили в действие в четверг.

Эти поправки в декабре одобрили обе палаты парламента. Они вступили в силу после подписи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и публикации в местной прессе, пишет РИА Новости.

В соответствии с поправками, "не является преступлением причинение вреда правам и охраняемым настоящим кодексом интересам, нанесенного в результате физического или психического принуждения либо угрозы применения такого принуждения, если вследствие такого принуждения либо угрозы лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)".

Ранее указанные деяния рассматривались в УК Узбекистана в соответствии со статьей "Крайняя необходимость" и могли быть признаны преступлением в случае превышения пределов устранения опасности.

В соответствии с поправками, лицо, совершившее преступление под воздействием угрозы физической расправы или психологического давления, может привлекаться к уголовной ответственности, если оно сохранило возможность оказывать противодействие.

В соответствии с УК Узбекистана деяние не признается преступлением в случае его малозначительности, применении необходимой обороны, крайней необходимости, причинении вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное преступление, исполнении приказа, а также оправданного профессионального или хозяйственного риска.

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