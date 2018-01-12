Образовательный центр в Сурхандарье примет первых афганских студентов

Около ста студентов из Афганистана прибудут в Термез уже на следующей неделе

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Образовательный центр по обучению афганских граждан, созданный по поручению Мирзиёева в Сурхандарьинской области, начнет обучение с 20 января, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в правительстве.

На первом этапе он примет около сотни студентов из Афганистана, которые прибудут в Термез уже на следующей неделе.

Обучение в центре будет проходить по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим наукам, при этом 50% стоимости за образование оплатит направляющая сторона, остальную сумму внесет компания "Узбекистон темир йуллари".

По словам источника, проект по обучению афганской молодежи — это вклад руководства Узбекистана в экономическое восстановление соседней страны. Он будет способствовать улучшению жизни афганского народа и его возвращению в нормальное русло мирного развития.

Центр открыт при Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана. Помимо преподавателей к учебному процессу будут привлечены профессиональные переводчики-синхронисты. По окончании учебы выпускники получат соответствующий документ об образовании государственного образца, а слушатели курсов — сертификаты.

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