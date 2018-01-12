11:46 12 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Дети и воспитатели детского сада

Воспитательница детсада в Ташкенте издевалась над детьми

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
62750

Воспитательница сильно толкнула одного из детей, после чего тот ударился об стену и упал на пол

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В узбекистанских группах в социальных сетях появился очередной ролик, демонстрирующий издевательства над ребенком со стороны воспитательницы детского сада, сообщает корреспондент Sputnik.

В этот раз в объективы камер попала сотрудница детского сада №20 Садокат Рахматуллаева, который расположен в Учтепинском районе столицы. Воспитательница в ролике сильно толкает одного из детей, после чего тот ударяется об стену и падает на пол. Этот случай произошел 8 января этого года.

Министерство дошкольного образования оперативно отреагировало на данный факт, объяснив общественности произошедшее событие.

"Садокат Рахматуллаева в апреле 2017 года была принята на работу воспитателем. В ходе разговора с родителями пострадавшего ребенка и заведующей, который прошел 11 января, стало известно, что воспитательница обращалась с детьми очень грубо, оскорбляла их нецензурными словами, применяла физическую силу, угрозы, насмешки, на нее ранее уже поступали жалобы от родителей", — отметили в министерстве.

Как оказалось, ранее заведующая уже собирала родителей и проводила собрания с участием участкового инспектора по этому поводу. При этом многие родители тогда высказались за то, чтобы оставить воспитателя на работе, так как дети из-за страха перед ней не раскрывали происходящее в группе.

По данным министерства, из-за отсутствия конкретных доказательств, а также угроз и давления со стороны родственников Рахматуллаевой решение данной проблемы постоянно откладывалось. Чтобы положить конец всяким сомнениям и разговорам, заведующая детским садом Н.Исаева по собственной инициативе установила в группе камеру видеонаблюдения.

"Восьмого января воспитательница С.Рахматуллаева сильно толкнула воспитанника М.А. 2011 года рождения и ребенок упал от удара об стену. В испуге Садокат Рахматуллаева позвонила родителям воспитанника, сказав, что их ребенок сильно бегал и упал", — заметили в министерстве.

Родители ребенка пожаловались заведующей, которая продемонстрировала им съемки с камеры видеонаблюдения. Именно этот ролик затем и попал в социальные сети.

После совещания в министерстве воспитательница С.Рахматуллаева была уволена согласно пункту 4 статьи 100 Трудового кодекса.

Кроме того, несмотря на удовлетворительное состояние ребенка, министром дошкольного образования были даны указания об организации полного медицинского обследования с проведением МРТ и бесплатных процедур для воспитанника.

В отношении заведующей детского сада Н.Исаевой было применено наказание в виде выговора. Столь легкое наказание, по данным министерства, объясняется тем, что для предотвращения данной ситуации заведующая не раз предупреждала воспитательницу и требовала написать заявление об увольнении.

"Однако родственники Рахматуллаевой, занимающие высокие посты, оказывали давление на Исаеву. Надеемся, что по данному случаю правоохранительные органы дадут свои заключения", — отметили в министерстве.

Родители ребенка также обратились в органы внутренних дел по данному факту.

"Министерство дошкольного образования будет отслеживать дальнейший ход событий, а также приложит все усилия, чтобы С.Рахматуллаева и подобные ей больше не работали в системе образования", — подчеркнули в министерстве.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Ташкент, Насилие, Дети



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Участники митинга у Министерства внутренних дел Украины, фото из архива
    Нулевая раскрываемость

    Митинг перед зданием МВД в Киеве: за последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто.

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Алик Карди оглы
    Боевой рейтинг

    Абхазский профессиональный боксер Батал Чежия готовится к очередному рейтинговому бою, который должен пройти в рамках мирового боксерского шоу в Сочи.

  • Александр Арзуманян
    За прошлые обиды

    Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Дании Александр Арзуманян выиграл дело против Республики Армения в ЕСПЧ.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Не побоялись танка

    Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

  • Вызов всей нашей республике – Глава ДНР Захарченко об убийстве Моторолы
    Будем сотрудничать!

    Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Фестиваль воздушных змеев в Ахмадабаде (штат Гуджарат), Индия
Красочный полет: фестиваль воздушных змеев в Индии в самом разгаре
Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
Регистан окажется в центре Москвы: скульптор о монументе Каримову
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Импортный бензин: где купить и сколько стоит

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054