Воспитательница детсада в Ташкенте издевалась над детьми

Воспитательница сильно толкнула одного из детей, после чего тот ударился об стену и упал на пол

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В узбекистанских группах в социальных сетях появился очередной ролик, демонстрирующий издевательства над ребенком со стороны воспитательницы детского сада, сообщает корреспондент Sputnik.

В этот раз в объективы камер попала сотрудница детского сада №20 Садокат Рахматуллаева, который расположен в Учтепинском районе столицы. Воспитательница в ролике сильно толкает одного из детей, после чего тот ударяется об стену и падает на пол. Этот случай произошел 8 января этого года.

Министерство дошкольного образования оперативно отреагировало на данный факт, объяснив общественности произошедшее событие.

"Садокат Рахматуллаева в апреле 2017 года была принята на работу воспитателем. В ходе разговора с родителями пострадавшего ребенка и заведующей, который прошел 11 января, стало известно, что воспитательница обращалась с детьми очень грубо, оскорбляла их нецензурными словами, применяла физическую силу, угрозы, насмешки, на нее ранее уже поступали жалобы от родителей", — отметили в министерстве.

Как оказалось, ранее заведующая уже собирала родителей и проводила собрания с участием участкового инспектора по этому поводу. При этом многие родители тогда высказались за то, чтобы оставить воспитателя на работе, так как дети из-за страха перед ней не раскрывали происходящее в группе.

По данным министерства, из-за отсутствия конкретных доказательств, а также угроз и давления со стороны родственников Рахматуллаевой решение данной проблемы постоянно откладывалось. Чтобы положить конец всяким сомнениям и разговорам, заведующая детским садом Н.Исаева по собственной инициативе установила в группе камеру видеонаблюдения.

"Восьмого января воспитательница С.Рахматуллаева сильно толкнула воспитанника М.А. 2011 года рождения и ребенок упал от удара об стену. В испуге Садокат Рахматуллаева позвонила родителям воспитанника, сказав, что их ребенок сильно бегал и упал", — заметили в министерстве.

Родители ребенка пожаловались заведующей, которая продемонстрировала им съемки с камеры видеонаблюдения. Именно этот ролик затем и попал в социальные сети.

После совещания в министерстве воспитательница С.Рахматуллаева была уволена согласно пункту 4 статьи 100 Трудового кодекса.

Кроме того, несмотря на удовлетворительное состояние ребенка, министром дошкольного образования были даны указания об организации полного медицинского обследования с проведением МРТ и бесплатных процедур для воспитанника.

В отношении заведующей детского сада Н.Исаевой было применено наказание в виде выговора. Столь легкое наказание, по данным министерства, объясняется тем, что для предотвращения данной ситуации заведующая не раз предупреждала воспитательницу и требовала написать заявление об увольнении.

"Однако родственники Рахматуллаевой, занимающие высокие посты, оказывали давление на Исаеву. Надеемся, что по данному случаю правоохранительные органы дадут свои заключения", — отметили в министерстве.

Родители ребенка также обратились в органы внутренних дел по данному факту.

"Министерство дошкольного образования будет отслеживать дальнейший ход событий, а также приложит все усилия, чтобы С.Рахматуллаева и подобные ей больше не работали в системе образования", — подчеркнули в министерстве.

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