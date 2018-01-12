ГУВД опровергло побои и поборы в отношении женщин-поденщиц

Правоохранительные органы проверили изложенные в одном из СМИ факты того, что сотрудники УВД возмещают свои ежедневные расходы на еду и сигареты за счет женщин-поденщиц

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента на информационно-аналитическом портале "Хабар" опубликовало официальное опровержение статьи "Плачь женщины-поденщицы", сообщает корреспондент Sputnik.

По словам начальника Управления по миграции и оформлению гражданства подполковника Бекзода Сайфуллаева, в опровергаемой статье опубликована жалоба женщин, занятых поденной работой, на сотрудников УВД.

В частности, когда корреспонденты портала 26 декабря 2017 года посетили бюро временного трудоустройства Яшнабадского района, граждане, занятые временной работой, жаловались на невежливое отношение и незаконные действия сотрудников УВД.

"Как пишет издание, сотрудники УВД требовали у женщин-поденщиц деньги на сигареты, колу, колбасу для обеда или ужина. Кто отказывался платить, тех забирали в РОВД и штрафовали в размере от одного до трех МРОТ за нарушение паспортного режима", — сказал полковник.

Сайфуллаев сообщил, что по фактам, приведенным в статье, будет проведена проверка. В настоящее время изучаются видео- и аудиоролики, ставшие основой этой статьи.

"Мы получили два аудиофайла в формате mp3. В первом из них есть такие фразы: "Просьба к сотрудникам органов внутренних дел: не требуйте от нас сигареты, колу и колбасу. Просьба к вам, не требуйте деньги. После того как я попала в РОВД, домой отправили квитанцию на один миллион восемьсот тысяч. У меня нет возможности заплатить эти деньги. Еще бьют и пинают, нас обязательно надо бить?", — рассказал Сайфуллаев.

По словам сотрудника ГУВД, жаловалась жительница Сырдарьинской области З. Мамадалиева. Женщина призналась, что рассказала это на основе услышанного от других людей. В связи с этим Ташкентское ГУВД просит журналистов внимательно проверять факты перед публикацией.

Сайфуллаев также добавил, что гражданка Мамадалиева за последние 2 года шесть раз привлекалась к административной ответственности. Среди обвинений есть и проституция, и невыполнение законных требований сотрудника УВД, и неоднократное нарушение паспортного режима.

ГУВД города Ташкента просит сообщить о случаях незаконного применения силы, требования денег или других незаконных действиях сотрудников по номеру 02 и номерам, указанным на сайте ГУВД.

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