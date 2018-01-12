Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах

После незапланированного посещения министром дошкольного образования двух детских садов было обнаружено, что часть помещения сдается под махаллинский комитет, чиновница распорядилась вернуть здания и организовать обучение детей

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Министр дошкольного образования Агрепина Шин выявила недостатки в двух детских садах Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным пресс-службы ведомства, во время осмотра дошкольных учреждений министр незапланированно посетила детские сады №598 Сергелийского района и №240 Яшнабадского района столицы.

В первом дошкольном учреждении было обнаружено, что несмотря на нехватку мест и очередь на поступление в сад часть помещений сдается под махаллинский комитет. Министр распорядилась о возврате этих помещений детскому саду и организации там обучения детей. Соответствующие указания были даны руководству Главного управления дошкольного образования столицы.

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В свою очередь в детском саду Яшнабадского района не соблюдались режим дня и санитарные нормы, а также правила содержания детей. Кроме того, в ходе проверки у главы министерства возникли вопросы по организации питания в данном учреждении, также были обнаружены факты возможного сокрытия неучтенных детей. В результате к заведующей дошкольного учреждения были применены дисциплинарные меры.

Агрепина Шин дала поручения по устранению недостатков в кратчайшие сроки, ремонту детских садов и улучшению в них условий для развития детей. В ведомстве отметили, что изучение реального состояния дел в детских садах продолжится по всем регионам на регулярной основе.

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