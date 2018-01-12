01:08 13 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Дети в детском саду

Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах

Пресс-служба министерства народного образования РУз
Общество
Получить короткую ссылку
163 0 0

После незапланированного посещения министром дошкольного образования двух детских садов было обнаружено, что часть помещения сдается под махаллинский комитет, чиновница распорядилась вернуть здания и организовать обучение детей

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Министр дошкольного образования Агрепина Шин выявила недостатки в двух детских садах Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным пресс-службы ведомства, во время осмотра дошкольных учреждений министр незапланированно посетила детские сады №598 Сергелийского района и №240 Яшнабадского района столицы.

В первом дошкольном учреждении было обнаружено, что несмотря на нехватку мест и очередь на поступление в сад часть помещений сдается под махаллинский комитет. Министр распорядилась о возврате этих помещений детскому саду и организации там обучения детей. Соответствующие указания были даны руководству Главного управления дошкольного образования столицы.

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Воспитательница детсада в Ташкенте издевалась над детьми
В свою очередь в детском саду Яшнабадского района не соблюдались режим дня и санитарные нормы, а также правила содержания детей. Кроме того, в ходе проверки у главы министерства возникли вопросы по организации питания в данном учреждении, также были обнаружены факты возможного сокрытия неучтенных детей. В результате к заведующей дошкольного учреждения были применены дисциплинарные меры.

Агрепина Шин дала поручения по устранению недостатков в кратчайшие сроки, ремонту детских садов и улучшению в них условий для развития детей. В ведомстве отметили, что изучение реального состояния дел в детских садах продолжится по всем регионам на регулярной основе.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
детские сады, Образование, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Фестиваль воздушных змеев в Ахмадабаде (штат Гуджарат), Индия
Красочный полет: фестиваль воздушных змеев в Индии в самом разгаре
СПУТНИК_Мобильный отель для ЧМ-2018 – альтернатива обычным гостиницам
Болельщикам ЧМ в России предложат отель на колесах
Отношения Узбекистана и Таджикистана
Лед растает: перспективы узбекско-таджикских отношений

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054