На базе агентства "Жахон" создадут новый медиа-центр

Президента раскритиковал информационное агентство "Жахон", указав, что оно не справляется с возложенными на него задачами

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В пятницу, 12 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом. В своем выступлении глава государства коснулся задач, определенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана, передает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

В частности, речь шла о необходимости усилить системную и адресную информационно-разъяснительную работу.

По словам президента, иностранные партнеры пока недостаточно осведомлены о проводимых в стране кардинальных преобразованиях

и реформах, приоритетах внутренней и внешней политики, создаваемых новых благоприятных условиях для бизнеса и инвестиций.

"Информационное агентство "Жахон" при Министерстве иностранных дел сегодня не в полной мере справляется с возложенными на него задачами. В этой связи считаю необходимым на базе "Жахон" создать современный медиа-центр, оснастив его самой передовой техникой и укомплектовав молодыми квалифицированными специалистами", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ответственность за этот вопрос возложена на заместителя премьер-министра С.Холмурадова.

Кроме того, глава государства отметил, что в Министерстве иностранных дел надо создать отдельное подразделение по связям с общественностью и СМИ. Руководитель этого подразделения должен стать официальным представителем внешнеполитического ведомства — "рупором" внешней политики страны.

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