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Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

Вертолеты и бронетехника: как в Ташкенте отмечают День защитников родины

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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В Узбекистане впервые в истории страны проходит по-настоящему народное празднование Дня защитника Родины

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Военная техника на улицах Ташкента, в воздухе барражируют вертолеты, в центре города стоят войсковые части и спецназ. Нет, это не сценарий переворота или очередной "цветной революции".

В Узбекистане впервые в истории страны проходит по-настоящему народное празднование Дня защитника Родины.

В прежние годы Министерство обороны, видимо, под тяжестью охраняемых им секретов проводило официозные мероприятия, состоящие из многочасовых речей ответственных сотрудников и концертов военных оркестров и других приглашенных звезд. Никаких тебе показов или парадов военной техники, салюта, живого общения с военными, к чему многие узбекистанцы привыкли еще с советских времен.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

Поэтому в преддверии праздника раздавалось немало голосов как-то оживить само мероприятие, сделать его более народным, активным и динамичным. Дошло до того, что в эту ситуацию пришлось вмешаться президенту, который в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности в расширенном составе дал рекомендации по проведению праздника.

По словам Мирзиёева, Минобороны должно было отказаться от излишнего официоза, наполнить празднование новым содержанием, активно проводить акции в регионах. И эта команда нашла отклик в сердцах руководства узбекской армии.

В результате в Ташкенте впервые в таком формате прошел военно-патриотический фестиваль "Армия и молодежь", в ходе которого все желающие могли не только увидеть современную военную технику, находящуюся на вооружении узбекской армии, но и даже опробовать ее.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

Минобороны представил на специальной площадке в центре столицы свыше 50 единиц военной техники и 200 образцов стрелкового и другого вооружения. Дополняли эту картину летающие в воздухе 6 военно-транспортных вертолетов с флагами Узбекистана. Параллельно рядом проходили выступления спецназовцев и десантников, которые демонстрировали свою выучку и обращение с оружием.

Для меломанов был организован концерт военных оркестров всех силовых структур страны, Центрального ансамбля песни и танца, а также ансамблей МВД и Пограничных войск СНБ. Рядом работала и полевая кухня, во всей красе демонстрирующая быт современного узбекского солдата.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

Еще одним интересным и крайне популярным событием стал автопробег по улицам города в честь Дня защитников родины. Первая подобная акция была проведена в прошлом году во время празднования 9 мая. Тогда был организован импровизированный пробег военной техники, вызвавший немало позитивных откликов у ташкентцев.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование дня защитников Родины в Ташкенте

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Теги:
Ташкент, Узбекистан



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