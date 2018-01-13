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Молодые люди, архивное фото

В Узбекистане запустили новый социальный лифт для молодежи

© Новости Узбекистана
Общество
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Основным принципом новой программы "Узбекская мечта" станет то, что любой гражданин, независимо от материального положения, может достичь успеха при помощи кропотливого труда и поддержки общества

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане запущен новый социальный лифт для членов малообеспеченных семей и представителей трудной молодёжи страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В рамках новой программы будут организованы специальные бесплатные курсы по повышению компьютерной грамотности и английскому языку.

На первом этапе пилотная версия проекта была запущена в Сергелийском районе столицы. В дальнейшем для перспективных выпускников планируется организовывать стажировки и обеспечить трудоустройство.

Организаторы новой программы, среди которых Мининфоком и активная молодёжь страны, уже условно назвали ее специальной системой ценностей и подготовки кадров "Узбекская мечта" по аналогии со знаменитой "Американской мечтой".

Рукопожатие
© Pixabay
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"В обществе сложились стереотипы о том, что в Узбекистане успеха можно добиться только по блату. Это очень негативно влияет на развитие молодого поколения, а также способствует формированию искаженной системы ценностей и жизненных приоритетов. Поэтому мы решили сформировать специальную систему ценностей и подготовки кадров, назвав её "Узбекской мечтой", — отметил 22-летний координатор проекта Тимур Аллаяров.

Основным принципом "Узбекской мечты" станет то, что любой гражданин, независимо от материального положения, может достичь успеха при помощи кропотливого труда и поддержки общества.

По словам Аллаярова, организаторы надеются, что люди, посетившие курсы, будут делиться полученной информацией со своими близкими и знакомыми, тем самым распространяя соответствующие навыки и знания нужные для успеха в современном мире.

"Мы очень рады тому, что руководство всячески поддерживает нашу инициативу и в кротчайшие сроки подготовило оборудованный офис для проведения уроков. Важно понять, что, если мы хотим видеть страну в числе мировых лидеров, нужно начать развивать общество именно сейчас, делясь своими знаниями и опытом с теми, кто реально нуждается в помощи", — сказал он.

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Теги:
Узбекистан



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