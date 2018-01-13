Назначен новый директор IT-школы, созданной Мирзиёевым

Новым руководителем учебного заведения стал Амирулла Абдуллаев, который приступил к исполнению своих обязанностей в субботу, 13 января

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Мининфоком назначил нового директора специализированной школы по углубленному изучению информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новым руководителем учебного заведения стал Амирулла Абдуллаев, который приступил к исполнению своих обязанностей в субботу. На посту директора он сменил Фаридона Усманова.

Абдуллаев получил степень бакалавра в Гулистанском государственном университете и степень магистра Университета Хиросима (Япония). В разные годы он принимал участие в образовательных курсах по подготовке преподавателей по иностранным языкам в Украине, США, Германии, Японии, Италии, Южной Кореи и Великобритании.

С 2002 года он работал преподавателем английского языка в различных учебных заведениях и занимал руководящие должности. С сентября 2015 года занимает должность менеджера Центра непрерывного образования при Университете Инха в Ташкенте.

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Напомним, что специализированная школа имени Мухаммада ал-Хоразмий была создана постановлением президента Узбекистана 14 сентября 2017 года.

Ее учащиеся будут углубленно изучать математику, физику, информатику и иностранные языки с широким использованием современных информационных и педагогических технологий на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования. Согласно уставу школы, уроки будут проводиться на государственном языке.

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