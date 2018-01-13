Время прохождения проверок в аэропорту Ташкента сократилось на 1,5 часа

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Время прохождения проверки в аэропорту Ташкента при прилете сократилось в среднем на полтора часа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В конце ноября прошлого года "Узбекистон хаво йуллари" и Международный аэропорт "Инчхон" подписали меморандум, в рамках которого специалисты из Южной Кореи в течение трёх месяцев будут работать над повышением эффективности работы терминала международных линий "Ташкент-2" столичного аэропорта.
В случае необходимости корейские специалисты будут привлекаться для работы в аэропорту и на постоянной основе.
Также планируется организовать обучающий семинар в Южной Корее для сотрудников узбекской авиакомпании по вопросам организации эффективной работы аэропортовых служб и сооружений.
На первом этапе в анализе деятельности столичного аэропорта приняли участие восемь специалистов из Кореи. Консультанты представили первые рекомендации и предложения по оптимизации работы терминала, а также оценили работу воздушной гавани.
"Это мой третий визит в Узбекистан, в прошлый раз я был здесь в октябре. Самое главное, что я отметил, прилетев в Ташкент сейчас, в январе, — скорость обслуживания пассажиров заметно возросла. Если раньше процесс выхода из аэропорта по прибытию составлял в среднем 2 часа, то сейчас первый пассажир по прилету покидает аэропорт в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты", — рассказал один из корейских консультантов Парк Чан-кью.
Представители сеульского аэропорта также представили свои предложения по оптимизации и повышению эффективности использования территории аэропорта, улучшению уровня сервиса для встречающих и провожающих лиц.