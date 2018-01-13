Время прохождения проверок в аэропорту Ташкента сократилось на 1,5 часа

Раньше процесс выхода из аэропорта по прибытию составлял в среднем 2 часа, а сейчас первый пассажир по прилету покидает аэропорт в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Время прохождения проверки в аэропорту Ташкента при прилете сократилось в среднем на полтора часа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту информацию озвучили южнокорейские эксперты из сеульского аэропорта "Инчхон", которые занимаются оказанием консалтинговых услуг по повышению эффективности инфраструктуры Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.

В конце ноября прошлого года "Узбекистон хаво йуллари" и Международный аэропорт "Инчхон" подписали меморандум, в рамках которого специалисты из Южной Кореи в течение трёх месяцев будут работать над повышением эффективности работы терминала международных линий "Ташкент-2" столичного аэропорта.

В случае необходимости корейские специалисты будут привлекаться для работы в аэропорту и на постоянной основе.

Также планируется организовать обучающий семинар в Южной Корее для сотрудников узбекской авиакомпании по вопросам организации эффективной работы аэропортовых служб и сооружений.

На первом этапе в анализе деятельности столичного аэропорта приняли участие восемь специалистов из Кореи. Консультанты представили первые рекомендации и предложения по оптимизации работы терминала, а также оценили работу воздушной гавани.

"Это мой третий визит в Узбекистан, в прошлый раз я был здесь в октябре. Самое главное, что я отметил, прилетев в Ташкент сейчас, в январе, — скорость обслуживания пассажиров заметно возросла. Если раньше процесс выхода из аэропорта по прибытию составлял в среднем 2 часа, то сейчас первый пассажир по прилету покидает аэропорт в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты", — рассказал один из корейских консультантов Парк Чан-кью.

По его словам, узбекской стороной за короткий срок была проделана колоссальная работа. Налицо оперативный и грамотный подход специалистов, а открытие "зеленого" и "красного" коридоров существенно ускорили прохождение пассажирами всех необходимых процедур, заметил он.

Представители сеульского аэропорта также представили свои предложения по оптимизации и повышению эффективности использования территории аэропорта, улучшению уровня сервиса для встречающих и провожающих лиц.