23:06 13 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажиры у стоек регистрации на рейсы в аэропорту

Время прохождения проверок в аэропорту Ташкента сократилось на 1,5 часа

© Sputnik/ Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
116161

Раньше процесс выхода из аэропорта по прибытию составлял в среднем 2 часа, а сейчас первый пассажир по прилету покидает аэропорт в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Время прохождения проверки в аэропорту Ташкента при прилете сократилось в среднем на полтора часа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Узбекские таможенники
© Новости Узбекистана
Штат таможни в аэропорту Ташкента увеличат более чем на сотню человек
Эту информацию озвучили южнокорейские эксперты из сеульского аэропорта "Инчхон", которые занимаются оказанием консалтинговых услуг по повышению эффективности инфраструктуры Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.

В конце ноября прошлого года "Узбекистон хаво йуллари" и Международный аэропорт "Инчхон" подписали меморандум, в рамках которого специалисты из Южной Кореи в течение трёх месяцев будут работать над повышением эффективности работы терминала международных линий "Ташкент-2" столичного аэропорта.

В случае необходимости корейские специалисты будут привлекаться для работы в аэропорту и на постоянной основе.

Также планируется организовать обучающий семинар в Южной Корее для сотрудников узбекской авиакомпании по вопросам организации эффективной работы аэропортовых служб и сооружений.

На первом этапе в анализе деятельности столичного аэропорта приняли участие восемь специалистов из Кореи. Консультанты представили первые рекомендации и предложения по оптимизации работы терминала, а также оценили работу воздушной гавани.

"Это мой третий визит в Узбекистан, в прошлый раз я был здесь в октябре. Самое главное, что я отметил, прилетев в Ташкент сейчас, в январе, — скорость обслуживания пассажиров заметно возросла. Если раньше процесс выхода из аэропорта по прибытию составлял в среднем 2 часа, то сейчас первый пассажир по прилету покидает аэропорт в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты", — рассказал один из корейских консультантов Парк Чан-кью.

Международный аэропорт Ташкента
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
"Зеленый" и "красный" коридоры появились в аэропортах республики
По его словам, узбекской стороной за короткий срок была проделана колоссальная работа. Налицо оперативный и грамотный подход специалистов, а открытие "зеленого" и "красного" коридоров существенно ускорили прохождение пассажирами всех необходимых процедур, заметил он.

Представители сеульского аэропорта также представили свои предложения по оптимизации и повышению эффективности использования территории аэропорта, улучшению уровня сервиса для встречающих и провожающих лиц.

По теме

В аэропорту Ташкента оборудовали молельную комнату для мусульман
Южнокорейцы помогут сделать ташкентский аэропорт лучше
Теги:
Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Люди на льду озера Байкал
Природное чудо - древнейшее озеро Байкал
Пушистый курьер, или Необычный способ доставки еды на дом
Четвероногий курьер: как лабрадор еду на дом доставляет
Отношения Узбекистана и Таджикистана
Лед растает: перспективы узбекско-таджикских отношений

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054