Люди и времена: Георгий Зельма - первый фотолетописец жизни Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Что мы сегодня помним о человеке, чья камера снимала жизнь узбеков 60 лет подряд?

— Родился в Ташкенте в 1906 году в семье Анатолия и Эсфири Зельманович. Назван был Георгием в память о том, что его дед получил Георгиевский крест за храбрость, проявленную во время войны в Туркестане в середине 1870-х гг. Вырос у бабушки с дедушкой.

Частью его воспитания было ежедневное чтение газет с новостями о ходе гражданской войны в России.

— К 20-му году с матерью и старшим братом отправился в Москву. Путешествие заняло 35 дней.

— В 15 лет увлекся фотографией. Первый фотоаппарат — старый Кодак, в котором использовались стеклянные пластины 9х12 см, — подарок друга семьи, писателя Ильи Эренбурга. В благодарность Зельма сделал портрет Эренбурга.

Увлечение фотографией Зельма превратил в профессию. Его первое рабочее место — ученик фотографа в московском агентстве "Руссфото", в чьи обязанности входило закрепление и промывание фотографий. Но вскоре хорошо зарекомендовавший себя начинающий репортер начал работать самостоятельно.

— В 1924 году Зельма вернулся в родной Ташкент как собственный корреспондент агентства. Кроме репортерской работы, Зельма выполнял обязанности распространителя снимков агентства в местных газетах "Правда Востока", "Кзыл Узбекистан".

© Sputnik/ Георгий Зельма Жених и невеста регистрируются в ташкентском загсе

— Зельма свободно, как родным владел узбекским языком — сказалось детство, проведенное в Ташкенте. Знание языка и местных обычаев давало ему доступ к сторонам жизни, неизвестным городским студийным фотографам. Зельму хорошо принимали в деревнях. Он часто приходил на базар, покупал лошадь для поездок, и путешествуя верхом по кишлакам, начал снимать фотодокументы об истории и жизни Узбекистана.

"Знание языка и быта узбеков, — вспоминал Зельма, — помогали мне проникнуть туда, куда другие проникнуть не могли. Я снимал все, как одержимый, все, что казалось интересным, чтобы показать жизнь Востока. Снимал и события, связанные с ростками новой жизни, — первые школы, ликбезы, женские клубы, праздники. Часть снимков печаталась в местной газете, а часть я отправлял в Москву, где они публиковались".

— Его деревянная камера 13х18 и штатив с широким основанием весили более 18 килограммов. Снимать приходилось, накрываясь черным полотном, изображение на матовом стекле располагалось "вверх ногами", и приходилось воспринимать жизнь в перевернутом виде. За время, пока фотограф вставлял в аппарат кассету, персонаж мог уйти из кадра, и интересный сюжет терял героя.

"Со своей камерой, похожей на гармонь, с тяжелым штативом, с тремя двойными кассетами… выходил ежедневно на съемку в старый город… Возможности у меня были весьма малы и я сделал деревянный вкладыш в кассеты 13х18 для пластинок 9х12. Это было большим успехом… Но, боже мой, как мне приходилось мучиться», — рассказывал Георгий Анатольевич о своей работе спецкора "Руссфото" в Ташкенте.

© Sputnik/ Георгий Зельма Узбеки верхом на ослах и лошадях едут по дороге в Ташкент

С 1920-х годов в советской России началось "строительство новой жизни", государству была необходима мощная и доходчивая агитация. Одним из самых красноречивых средств пропаганды считалась фотохроника. Тогда и появляется новая профессия — фотокорреспондент. Зельма, который в эти годы был под влиянием идей русского авангарда, стал одним из первых.

— К 1926 году были опубликованы его первые документальные фотографии. Портреты, снятые на крестьянском собрании, были напечатаны на обложке "Семи дней", иллюстрированного приложения к "Правде Востока".

Георгия Зельму, как все первое поколение документалистов, вдохновлял поиск новых возможностей для художественных экспериментов на фоне исторических перемен в Средней Азии. Основной темой репортера была история глобальных перемен: женщины сняли паранджу, религиозным традициям был брошен вызов.

"Работать фоторепортеру в Средней Азии было очень трудно. По законам шариата мусульманин ни в коем случае не смел фотографироваться. Но меня выручали знание узбекского языка и умение… играть на дутаре — национальном струнном инструменте. В любом кишлаке я прежде всего заходил в чайхану, брал в руки дутар и начинал играть. Дехкане с удовольствием слушали музыку, вступали в беседу, а потом я шел с ними на хлопковое поле, в их дома и начинал снимать.

Конечно, далеко не всегда все сходило благополучно. Одна из командировок едва не закончилась трагически. Я получил задание сделать репортаж об одной из первых сельскохозяйственных артелей. Но по дороге наткнулся на банду басмачей, был взят в плен и посажен под замок.

Спасла счастливая случайность. У моего напарника оказался "мандат", подписанный главарем другой, уже разгромленной и уничтоженной, банды. Несмотря на это приключение в стиле детективных фильмов, очерк о сельхозартели был сделан и опубликован на страницах местной печати", — так он сам вспоминал о своей работе.

Мастерство его быстро набирало силу, и с 1928 года на обложках "Советского фото" стали появляться его снимки, и в разных изданиях — репортажи и очерки: аксакал в наушниках, слушающий радио, или повисший вниз головой на турнике мальчишка-физкультурник.

Фотографии Георгия Зельмы рассказывают о жизни той, советской страны: о ликвидации безграмотности, о первых колхозах, о героических мужчинах и женщинах, веселых счастливых пионерах, стройках мощных промышленных проектов, об изобилии производимой продукции. Но ценность наследия, оставленного Зельмой, заключается именно в правдивости его фотографий. Они помогают нам понять человека того времени.

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