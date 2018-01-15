В Узбекистане раскритиковали доклад Госдепа США

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Управление мусульман назвало ошибкой включение Госдепом США Узбекистана в список стран, в которых, по мнению Вашингтона, систематически нарушают религиозные свободы граждан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мусульмане выражают справедливое возражение с тем, что Узбекистан включен Государственным департаментом США в список стран, которые "привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Мы считаем, что включение сегодняшнего Узбекистана в этот список является ошибкой", — отметили в Управлении мусульман.

© Sputnik/ Олег Ласточкин В вузах Узбекистана появился предмет "Религиоведение"

По данным управления, в прошлом году в религиозной сфере произошли серьезные изменения, была проделана большая работа для решения накопившихся проблем. В частности, в стране созданы Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имени имама Бухари и имама ат-Термизи. В областях открыты пять научных школ, специализирующихся на изучении калама, хадиса, фикха, акиды и тасаввуфа.

При этом общее число исламских учебных заведений, заметили в управлении, достигло 11. Так, Высшее медресе было создано в Бухаре, а в Ташкентском исламском институте открыто трехгодичное специальное заочное отделение, квоты приема в учебные заведения увеличились на 150%. По всей республике построено 15 и отремонтировано 55 мечетей.

Пресс-служба президента Татарстана В аэропорту Ташкента оборудовали молельную комнату для мусульман

В конце прошлого года президент подписал указ "О мерах по созданию Исламской академии Узбекистана". Согласно документу, в академии будут готовить магистров по специальностям "Корановедение", "Науки фикх", "Хадисоведение" и "Науки калам", а также научно-педагогические кадры, которые будут проводить исследования в этой сфере.

По мнению управления, в сегодняшнем мире трудно найти место, где предоставляется такое же множество возможностей и удобств, поэтому Узбекистан несправедливо включен в этот список.

Среди других положительных изменений — увеличение квоты на хадж с 5200 до 7200, а квоты на совершение умры — с 6000 до 10000. До сегодняшнего дня хадж совершили уже более 120 тысяч узбекистанцев, а умру — более 92 тысяч граждан страны.

"Представители различных религиозных конфессий страны признают позитивные изменения в жизни людей, особенно в сфере религии и свободы вероисповедания. Принимая во внимание эти важные моменты, можно утверждать, что предвзятый вывод о включении Узбекистана в "список стран особого беспокойства" в этой области основан на прошлых взглядах", — отметили в Управлении мусульман.

Это, по мнению представителей данной организации, дает повод заявить, что доклад Госдепартамента США по Узбекистану однозначно подготовлен и основан на предвзятой информации и находится в противоречии с реальным положением дел.

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