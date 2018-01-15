12:04 15 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам

В Узбекистане раскритиковали доклад Госдепа США

© muslim.uz
Общество
Получить короткую ссылку
192781

Мусульмане республики заявили, что включение Узбекистана в "список стран особого беспокойства" является ошибкой

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Управление мусульман назвало ошибкой включение Госдепом США Узбекистана в список стран, в которых, по мнению Вашингтона, систематически нарушают религиозные свободы граждан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мусульмане выражают справедливое возражение с тем, что Узбекистан включен Государственным департаментом США в список стран, которые "привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Мы считаем, что включение сегодняшнего Узбекистана в этот список является ошибкой", — отметили в Управлении мусульман.

Преподаватель университета читает лекцию
© Sputnik/ Олег Ласточкин
В вузах Узбекистана появился предмет "Религиоведение"
По данным управления, в прошлом году в религиозной сфере произошли серьезные изменения, была проделана большая работа для решения накопившихся проблем. В частности, в стране созданы Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имени имама Бухари и имама ат-Термизи. В областях открыты пять научных школ, специализирующихся на изучении калама, хадиса, фикха, акиды и тасаввуфа.

При этом общее число исламских учебных заведений, заметили в управлении, достигло 11. Так, Высшее медресе было создано в Бухаре, а в Ташкентском исламском институте открыто трехгодичное специальное заочное отделение, квоты приема в учебные заведения увеличились на 150%. По всей республике построено 15 и отремонтировано 55 мечетей.

Международный аэропорт Ташкента
Пресс-служба президента Татарстана
В аэропорту Ташкента оборудовали молельную комнату для мусульман
В конце прошлого года президент подписал указ "О мерах по созданию Исламской академии Узбекистана". Согласно документу, в академии будут готовить магистров по специальностям "Корановедение", "Науки фикх", "Хадисоведение" и "Науки калам", а также научно-педагогические кадры, которые будут проводить исследования в этой сфере.

По мнению управления, в сегодняшнем мире трудно найти место, где предоставляется такое же множество возможностей и удобств, поэтому Узбекистан несправедливо включен в этот список.

Среди других положительных изменений — увеличение квоты на хадж с 5200 до 7200, а квоты на совершение умры — с 6000 до 10000. До сегодняшнего дня хадж совершили уже более 120 тысяч узбекистанцев, а умру — более 92 тысяч граждан страны.

"Представители различных религиозных конфессий страны признают позитивные изменения в жизни людей, особенно в сфере религии и свободы вероисповедания. Принимая во внимание эти важные моменты, можно утверждать, что предвзятый вывод о включении Узбекистана в "список стран особого беспокойства" в этой области основан на прошлых взглядах", — отметили в Управлении мусульман.

Это, по мнению представителей данной организации, дает повод заявить, что доклад Госдепартамента США по Узбекистану однозначно подготовлен и основан на предвзятой информации и находится в противоречии с реальным положением дел.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В гостиницах Узбекистана появится Коран и молитвенный коврик
Платные курсы по изучению Корана появятся в Узбекистане
Теги:
Госдепартамент США, Узбекистан, США, Религия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
СПУТНИК_Обливание ледяной водой в Японии
Ледяное омовение: в Японии прошла церемония для привлечения удачи
Отношения Узбекистана и Таджикистана
Лед растает: перспективы узбекско-таджикских отношений

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054