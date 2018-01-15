Инспекторы ДПС за сутки выявили почти 3500 нарушений ПДД

В ГУВД Ташкента опубликовали статистику по количеству правонарушений и происшествий на дорогах столицы в минувшую субботу

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В субботу, 13 января, сотрудники УБДД ГУВД столицы зафиксировали 3434 нарушения со стороны участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 17 человек, за управление транспортным средством без соответствующих документов — 21 человек.

Проезд на запрещающий сигнал светофора совершили 47 человек.

За пользование телефоном во время управления транспортным средством задержаны 47 человек, за нарушение правил перевозки людей — 426 человек, за превышение скоростного режима — 166 человек, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности — 1474 человека.

112 транспортных средств было отправлено на штрафстоянку.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий по данным направлениям.

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