Население Узбекистана выросло за год более чем на 500 тысяч

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2018 года составила 32,653 миллиона человек.

Соответствующие данные содержатся в отчете Госкомстата по демографической ситуации в стране.

Таким образом, этот показатель увеличился за 2017 год на 533,4 тысячи человек, или на 1,7%.

В частности, численность городского населения составила 16,533 тысячи человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения — 16,120 тысячи человек (49,4%).

В разрезе регионов республики по состоянию на 1 января 2018 года самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской области — 3,719 тысячи человек (доля в общей численности населения республики — 11,4%), в Ферганской области — 3,620 тысячи человек (11,1%), в Кашкадарьинской области — 3,148 тысячи человек (9,6%) и в Андижанской области — 3,011 тысячи человек (9,2%).

По состоянию на 1 января 2018 года в четырех регионах страны численность постоянного населения составляет 3 млн человек.

В 2017 году было зарегистрировано 715,5 тысячи родившихся детей, соответственно, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 22,1 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,7 промилле (в 2016 году — 22,8 промилле).

В 2017 году было зарегистрировано 161,5 тысячи смертей, соответственно, коэффициент смертности составил 5,0 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 0,1 промилле (в 2016 году — 4,9 промилле).

За период с января по декабрь 2017 года органами ЗАГС зарегистрировано 306 тысяч браков.

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