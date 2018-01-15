Перинатальный центр Ташкента ищет директора

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о конкурсе на вакансию директора перинатального центра столицы.

Среди требований к кандидатам обязательны высшее медицинское образование, высшая категория по специальности акушер-гинеколог или организатор здравоохранения, наличие ученой степени.

ЮНИСЕФ Минздрав и ЮНИСЕФ оценили стоимость перинатальных услуг в Узбекистане

Желающие пройти отбор должны предоставить до 1 февраля 2018 года необходимые документы в Организационно-контрольную группу хокимията Ташкента.

Ранее президент в своем первом послании к парламенту озвучил ключевые направления работы. Он отметил, что в 2018 году на базе 46 районных и городских медицинских объединений будут организованы межрайонные перинатальные центры, которые обеспечат современным медицинским оборудованием и укомплектуют квалифицированными кадрами.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.