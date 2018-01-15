Перинатальный центр Ташкента ищет директора

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о конкурсе на вакансию директора перинатального центра столицы.
Среди требований к кандидатам обязательны высшее медицинское образование, высшая категория по специальности акушер-гинеколог или организатор здравоохранения, наличие ученой степени.хокимията Ташкента.
Ранее президент в своем первом послании к парламенту озвучил ключевые направления работы. Он отметил, что в 2018 году на базе 46 районных и городских медицинских объединений будут организованы межрайонные перинатальные центры, которые обеспечат современным медицинским оборудованием и укомплектуют квалифицированными кадрами.
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