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Принятие военной присяги

В Узбекистане объявлен призыв в армию

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан
Общество
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Шавкат Мирзиёев подписал указ об очередном призыве граждан республики на срочную военную службу

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об очередном призыве граждан на срочную военную службу и увольнении в резерв вооруженных сил военнослужащих, отслуживших установленное время. Об этом сообщает ИА "Жахон".

Глава государства распорядился призвать в феврале-марте 2018 года на срочную военную службу граждан республики призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва.

"Граждан, годных к несению срочной военной службы и не имеющих права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемых в вооруженные силы в ходе настоящего призыва, зачислить в мобилизационный призывной резерв", — говорится в документе.

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Кроме того, документом постановляется уволить в феврале-апреле 2018 года в резерв Вооруженных сил Республики Узбекистан военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.

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