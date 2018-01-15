МЧС РФ и Узбекистана в мае впервые проведут совместные учения

Также в Академии гражданской защиты России будет проведено обучение для офицеров Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. МЧС РФ и Узбекистана планируют в мае-июне 2018 года впервые провести совместные учения на территории республики.

"Планируется проведение совместных учений. На территории Узбекистана… где-то в мае-июне планируется провести. Это впервые", — сказал первый заместитель министра по чрезвычайными ситуациям республики Комилжон Арипов, передает РИА Новости. По его словам, в настоящий момент стороны прорабатывают сценарий и место проведения учений.

Арипов уточнил, что проведение совместных учений предусмотрено планом мероприятий по сотрудничеству между министерствами на 2018-2019 год, который был подписан в августе 2017 года.

В рамках сотрудничества также запланированы изучение специалистами МЧС Узбекистана деятельности Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ в Москве, обмен опытом в проведении научных исследований на базе ВНИИ ГОЧС МЧС России.

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"Кроме того, мы бы хотели детально изучить возможные направления по обучению дополнительного количества наших офицеров в Академии гражданской защиты Российской Федерации", — отметил Арипов. С 2001 года обучение в Академии гражданской защиты МЧС России проходят пять представителей МЧС Узбекистана.

В мае 1998 года правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ предусматривает активизацию контактов и проведение совместных мероприятий в данной области.

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