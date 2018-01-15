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Прибывшая в Ташкент таджикская культурная делегация

Официально: Узбекистан и Таджикистан договорились об отмене виз

© Foto: Амир Исаев
Общество
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Соглашение об отмене виз будет подписано во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, заявил председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан договорились об отмене визовых ограничений, сообщает корреспондент Sputnik.

"На днях глава правительства Узбекистана был с визитом в Таджикистане, там были достигнуты определенные договоренности. Соглашение (об отмене виз. — Прим. редакции) будет подписано во время визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан", — рассказал Sputnik председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его словам, это будет очень серьезный шаг, огромный интерес к которому есть со стороны населения двух стран.

"Мы уверены, что будет большой рост взаимных поездок к родственникам, а также это даст развитие медицинского и познавательного туризма, граждане Таджикистана будут ездить в Самарканд, Бухару и Хиву. Мы ожидаем 150–200 тысяч в год", — сказал он.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере обозначил "перезагрузку" отношений с соседями по региону, и, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.

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В апреле прошлого года национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" совершила первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент — Душанбе. Авиасообщение между двумя странами прекратилось в 1992 году, когда началась гражданская война в Таджикистане.

В ноябре 2016 года в Душанбе был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств. Первый рейс между Ташкентом и Душанбе должен был состояться 4 апреля 2017 года, однако из-за отсутствия достаточного количества пассажиров он был отменен.

Сейчас стороны обсуждают возможность расширения полетов между Самаркандом, Бухарой и Душанбе.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Душанбе, Таджикистан, Ташкент, Узбекистан, Международная политика, Глава государства



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