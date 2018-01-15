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Узбекский пограничник на посту

Узбекские пограничники в декабре 2017 года задержали 98 нелегалов

© ИА "Жахон"
Общество
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Больше всего нарушителей пограничники задержали на границе с Казахстаном и Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Пограничные войска Узбекистана в декабре 2017 года задержали 98 нарушителей государственной границы, а также контрабанду более чем на 1,2 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам источника в Комитете по охране Государственной границы СНБ, большая часть правонарушителей была задержана на границе с Казахстаном (51) и Кыргызстаном (42). Оставшиеся пять нелегалов задержали на рубежах с Туркменистаном. При этом на границе с Таджикистаном и Афганистаном нарушений зафиксировано не было.

"Весь объем задержанной в декабре контрабанды пришёлся на границу Узбекистана с Кыргызстаном. В основном, через узбекско-кыргызскую границу пытались незаконно переправить бытовую технику, медикаменты и иные товарно-материальные ценности", — отметил собеседник.

Одна из крупных партий была задержана 1 декабря прошлого года в приграничном населенном пункте Машал Ферганского района. При попытке незаконного пересечения узбекско-кыргызской границы были остановлены трое граждан Узбекистана, пытавшиеся незаконно ввезти в страну товарно-материальные ценности на 110 миллионов сумов.

Кроме того, 3 декабря в этом же населенном пункте были замечены трое неизвестных, пытавшихся незаконно ввезти медикаменты из Кыргызстана. При попытке задержания контрабандисты бросили груз и скрылись на территории соседней республики. Стоимость задержанного товара превысила 133 миллиона сумов.

"Еще одна попытка нелегального провоза произошла 29 декабря в приграничном населенном пункте Вуадиль Ферганского района. Пограничники задержали гражданина Узбекистана О.Мадаминова, который пытался в обход таможни переправить через узбекско-кыргызскую границу бытовую технику и женскую косметику более чем на 80 миллионов сумов", — отметил представитель комитета.

Все изъятые товары были обращены в доход государства, в отношении задержанных приняты меры в соответствии с законодательством Узбекистана.

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Теги:
Комитет по охране государственной границы, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Контрабанда



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