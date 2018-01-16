Маршрутные такси больше не ходят до ММЦ в Сахарово

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Маршрутные такси прекратили перевозки до многофункционального миграционного центра в Сахарово (ММЦ) и обратно, сообщается на сайте ММЦ.
На личном транспорте до ММЦ можно добраться по Варшавскому или Калужскому шоссе. Время в пути от МКАД — около 40 минут.
На территории миграционного центра оборудована охраняемая парковка, позволяющая размещать личные автомобили на время оформления документов. Парковка рассчитана на 350 машиномест. Стоимость одного часа парковки — 50 рублей.
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