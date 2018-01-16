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Военнослужащие РУз

Военно-административные секторы образованы в каждом регионе Узбекистана

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Целью создания секторов является в первую очередь укрепление взаимодействия армии с народом, то есть вовлечение в этот процесс местных органов власти, общественности

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. "Дорожные карты" по развитию военно-административных секторов разработаны в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела Министерства обороны республики Хасана Халилова.

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"На сегодняшний день во всех областях, Автономной Республике Каракалпакстан и Ташкенте созданы военно-административные секторы, учреждены "дорожные карты" на 2018 год. Уже состоялись первые заседания руководства секторов… Цель (создания военно-административных округов. — Ред.) в каждом регионе — это в первую очередь укрепление взаимодействия армии с народом, то есть вовлечение в этот процесс местных органов власти, общественности", — сообщил Халилов.

По его словам, разработанные "дорожные карты" предусматривают развитие инфраструктуры полигонов и военных городков, военных частей и учреждений вооруженных сил, эффективную организацию военных частей, а также содействие органов власти и общественных организаций в деле воспитания молодежи.

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В соответствии с решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, руководителями военно-административных секторов являются главы регионов. В структуру административно-территориального деления Узбекистана входит 12 областей, автономная республика Каракалпакстан и столица Ташкент. По данным Минобороны республики, страна разделена на пять военных округов.

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Теги:
Узбекистан, Оборона



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