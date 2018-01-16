Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ

Граждане республики отметили, что Служба национальной безопасности должна заниматься глобальными угрозами, а для раскрытия преступлений, связанных с коррупцией, растратами или хищением государственного имущества, есть органы МВД и прокуратуры

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Закон "О Службе национальной безопасности Узбекистана", предусмотренный проектом Госпрограммы на 2018 год, вызвал большой резонанс во время общественного обсуждения.

По пункту 63, предусматривающему разработку закона, узбекистанцы оставили 22 комментария.

Некоторые предложили сократить полномочия СНБ.

"По моему мнению, СНБ должна заниматься только внешней безопасностью, нужно весьма сократить их полномочия", — написал Казимжон Латипов.

Многие отмечали, что Служба национальной безопасности должна заниматься глобальными угрозами, а для раскрытия преступлений, связанных с коррупцией, растратами или хищением государственного имущества, есть органы МВД и прокуратуры.

"Взятками пусть занимаются прокуратура и милиция. Почему кроме СНБ другие не могут бороться с коррупцией? Какие новости ни посмотришь, везде сотрудники СНБ поймали взяточника. А прокуроры или милиция не могут ловить их? Ведь все должны заниматься своим делом. Кроме того, пограничные войска нужно забрать у СНБ и передать Минобороны. СНБ пусть занимается внутренней и внешней разведкой, контрразведкой. Границу охраняет пусть Министерство обороны", — написал Адхамжон Толаков.

Большинство пользователей солидарны с тем, что некоторые задачи СНБ и других правоохранительных органов дублируют друг друга. Несколько человек предложили сократить численность сотрудников СНБ и обязать службу подчиняться Олий Мажлису.

"Нужно остановить вмешательство этого ведомства в общественно-экономические и политические дела. А также необходимо сократить численность работников и обеспечить работу только профессиональных кадров. Будет целесообразно, если в новом законе будет установлено, что СНБ будет подчинятся Олий Мажлису", — полагает Фарход Абдурахманов.

AP Photo / Anvar Ilyasov Мирзиёев: настало время реформировать СНБ

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности", а также покончить с репрессивными мерами в практике деятельности правоохранительных органов. Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад и с тех пор в этот документ не были внесены изменения. По его оценке, за это время произошло "безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности" СНБ.

Доработанный проект Госпрограммы на 2018 год, объявленный в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, будет подготовлен к 20 января.

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