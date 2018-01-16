17:03 16 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Уничтожение наркотиков сотрудниками СНБ Узбекистана на окраине Ташкента

Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
Получить короткую ссылку
49110

Граждане республики отметили, что Служба национальной безопасности должна заниматься глобальными угрозами, а для раскрытия преступлений, связанных с коррупцией, растратами или хищением государственного имущества, есть органы МВД и прокуратуры

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Закон "О Службе национальной безопасности Узбекистана", предусмотренный проектом Госпрограммы на 2018 год, вызвал большой резонанс во время общественного обсуждения.

По пункту 63, предусматривающему разработку закона, узбекистанцы оставили 22 комментария.

Некоторые предложили сократить полномочия СНБ.

"По моему мнению, СНБ должна заниматься только внешней безопасностью, нужно весьма сократить их полномочия", — написал Казимжон Латипов.

Многие отмечали, что Служба национальной безопасности должна заниматься глобальными угрозами, а для раскрытия преступлений, связанных с коррупцией, растратами или хищением государственного имущества, есть органы МВД и прокуратуры.

"Взятками пусть занимаются прокуратура и милиция. Почему кроме СНБ другие не могут бороться с коррупцией? Какие новости ни посмотришь, везде сотрудники СНБ поймали взяточника. А прокуроры или милиция не могут ловить их? Ведь все должны заниматься своим делом. Кроме того, пограничные войска нужно забрать у СНБ и передать Минобороны. СНБ пусть занимается внутренней и внешней разведкой, контрразведкой. Границу охраняет пусть Министерство обороны", — написал Адхамжон Толаков.

Большинство пользователей солидарны с тем, что некоторые задачи СНБ и других правоохранительных органов дублируют друг друга. Несколько человек предложили сократить численность сотрудников СНБ и обязать службу подчиняться Олий Мажлису.

"Нужно остановить вмешательство этого ведомства в общественно-экономические и политические дела. А также необходимо сократить численность работников и обеспечить работу только профессиональных кадров. Будет целесообразно, если в новом законе будет установлено, что СНБ будет подчинятся Олий Мажлису", — полагает Фарход Абдурахманов.

Сотрудник СНБ Узбекистана
AP Photo / Anvar Ilyasov
Мирзиёев: настало время реформировать СНБ
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности", а также покончить с репрессивными мерами в практике деятельности правоохранительных органов. Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад и с тех пор в этот документ не были внесены изменения. По его оценке, за это время произошло "безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности" СНБ.

Доработанный проект Госпрограммы на 2018 год, объявленный в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, будет подготовлен к 20 января.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Проект Госпрограммы на 2018 год опубликован для обсуждения
Теги:
СНБ, Олий Мажлис, Шавкат Мирзиёев, Законотворчество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на Белый дом в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Ну, здравствуй, Трамп!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где в ходе официального визита встретится с президентом США Дональдом Трампом.

  • Автомобили на трассе. Архивное фото
    Аварийная ситуация

    В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    Без виз

    Таджикистан и Узбекистан могут отменить визовый режим в ходе визита главы узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.

  • Железная дорога
    Дороги дороги

    Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.

  • Машина команды МАЗ, архивное фото
    Белорусский таран

    На марафоне "Дакар" белорусских гонщиков обвинили в том, что они повредили чужую машину Toyota и выписали 20 минут и 300 евро штрафа.

  • Заготовка древесины
    Щепки летят

    Какие виды деревьев и в каком количестве вырубают в лесах Абхазии, чем благоприятен для растений природный рельеф республики, в материале Sputnik Абхазия.

  • Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Манчестер Юнайтед
    Кому он нужен?

    Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.

  • Президент РФ Владимир Путин
    Политик №1

    Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.

  • Посольство России в Литве
    Скверная идея

    В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".

  • Влад Филат
    Обжалованию не подлежит

    Высшая судебная палата поставила точку в деле бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отклонив запрос об аннулировании уголовного дела.

  • Отделение почты
    Погоди, не рви!

    Эстонский почтальон украл и вскрыл более 800 писем в надежде обнаружить в частной переписке граждан спрятанные деньги.

  • Анатолий Бибилов
    Отдохнуть надо

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.

  • Вид на Белый дом в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Ну, здравствуй, Трамп!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где в ходе официального визита встретится с президентом США Дональдом Трампом.

  • Автомобили на трассе. Архивное фото
    Аварийная ситуация

    В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    Без виз

    Таджикистан и Узбекистан могут отменить визовый режим в ходе визита главы узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка на выставке Восточный базар Тюбетейка
Объединяющая "Тюбетейка"
Встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вашингтоне
Назарбаев — первый президент, с которым Трамп встречается в Белом доме
Сила узбекского паспорта
Сила узбекского паспорта: где не нужна виза

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054