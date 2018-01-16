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Узбекистан намерен перевести уголовные дела в электронный формат

© Sputnik/ Руслан Кривобок
Общество
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Систему "электронного уголовного дела" позволит не только упростить и повысить качество уголовного процесса, но и минимизировать ошибки следователей, прокуроров и судей

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистан планирует перевести следствие и все судебные мероприятия по уголовным делам в электронный формат, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня в стране существует ряд серьезных проблем, связанных с расследованием уголовных дел и дальнейшим судопроизводством. В частности, эксперты говорят о забюрократизированности процесса, отсутствии прозрачности и оперативности.

Уголовный суд, уголовный кодекс
© Сollage by RIA Novosti
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Здесь можно привести в пример следствие по нашумевшему делу 17-летнего учащегося медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова, который погиб в драке с однокурсником. Обе стороны процесса, после вынесения приговора, оказались недовольны следственными действиями, указывая на очевидные моменты, оставшиеся без внимания прокуратуры.

Сегодня в стране ведутся тысячи уголовных дел — это миллионы листов бумаги, а значит и потенциально возможные ошибки. Кроме того, дела и его отдельные части могут теряться. Для того, чтобы исключить эти ошибки и различные махинации, в стране в течение ближайших нескольких лет планируется внедрить систему "электронного уголовного дела". Она позволит не только упростить и повысить качество уголовного процесса, но и минимизировать ошибки следователей, прокуроров и судей. Это будет достигаться за счет  внедрения единого алгоритма последовательных действий с момента начала расследования до исполнения приговора с возможностью прикреплять видео, фото и звуковые файлы.

"Мы изучили международный опыт. Многие страны мира активно используют эту систему, что позволяет экономить трудовые и материальные ресурсы. Однако везде она внедрялась поэтапно, по этому пути пойдем и мы. Сначала планируется опробовать ее в качестве эксперимента в масштабе одного из районов, потом уже распространить полученный опыт на всю республику", — рассказал начальник управления Генеральной прокуратуры Умид Мухамедов.

По его словам, необходимо тщательно подходить к предстоящим изменениям, так как за каждым уголовным делом стоит судьба конкретного человека. Однако в перспективе, заметил Мухамедов, планируется перевести все правоохранительные органы на электронное делопроизводство.

Теперь ряд профильных министерств и ведомств должны до конца этого года разработать проект постановления президента, который учтет все нюансы внедрения новой системы.

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Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Интернет, Уголовное право



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    В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.

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