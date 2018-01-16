ЮНИСЕФ и МВД открыли спецкомнату для несовершеннолетних потерпевших

В комнате комфортная атмосфера, а также она оснащена аудио- и видео-оборудованием, чтобы не задавать повторные вопросы несовершеннолетним

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана совместно с ташкентским представительством ЮНИСЕФ открыли первую дружественная к детям комната следственных действий с целью усиления мер защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений.

В комнате безопасная и непугающая атмосфера для несовершеннолетних с учетом их возраста, зрелости и психологического состояния, передает местное представительство ЮНИСЕФ.

"Мы не можем допустить, чтобы несовершеннолетние находились в растерянности либо под стрессом, когда они принимают участие в процессе отправления уголовного правосудия. Поэтому, мы должны принять меры, чтобы процедуры правосудия, дружественного в отношении детей, применялись в ежедневной практике нашими следователями, вовлеченными в допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступления", — отметил Акромхон Бобохонов, заместитель министра внутренних дел.

Для создания атмосферы защищенности комната допроса оснащена современным видео- и аудиооборудованием. Это позволит избежать ненужных повторных допросов, и будет способствовать получению более достоверных доказательств на стадии предварительного следствия. Внедрение информационных и коммуникационных технологий обеспечит защиту прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений.

"Травма, полученная в результате преступления, может иметь самые серьезные последствия для несовершеннолетних, оказывая существенное влияние на процесс взросления и развития. Очень важно, чтобы на досудебной и судебной стадиях были обеспечены меры защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Это будет способствовать их скорейшему возвращению к привычной жизни", — подчеркнул Саша Грауманн, глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

ЮНИСЕФ в Узбекистане тесно сотрудничал с Министерством внутренних дел для того, чтобы специальная комната была создана в соответствии с международными стандартами.

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