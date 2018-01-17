Более половины узбекистанцев считают себя религиозными

Карту мира по религиозности составила The Telegraph на основе опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Только 51% узбекистанцев считают себя религиозными, следует из карты мира по религиозности, составленной The Telegraph.

Карта составлена на основе опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах.

В первую пятерку вошли Эфиопия, Малави, Нигер, Шри-Ланка и Йемен, в которых религиозными себя считают 99% опрошенных жителей. Среди стран первой двадцатки этот показатель составляет не ниже 96%.

Самой нерелигиозной страной мира оказался Китай (7%). В последнюю пятерку также вошли Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%) и Норвегия (21%).

Среди стран СНГ самыми религиозными оказались Армения (93%) и Таджикистан (85%). Наиболее низкие показатели у Беларуси и Азербайджана (34%).

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