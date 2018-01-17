Казанский университет проводит олимпиаду по химии для абитуриентов СНГ

Казанский национальный исследовательский технологический университет до 15 апреля принимает анкеты от желающих принять участие в олимпиаде, после чего будет отправлено индивидуальное задание

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Казанский университет проводит среди абитуриентов из СНГ V Международную олимпиаду "Будущее большой химии".

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Среди предметов: химия, физика, математика, русский язык, история России, обществознание, передает Россотрудничество. Анкеты принимаются до 15 апреля. После получения анкеты участника ему направляется индивидуальное олимпиадное задание, которое должно быть выполнено до 20 апреля и отправлено в адрес оргкомитета олимпиады.

Очный тур олимпиады состоится в период с апреля по июнь в представительствах Россотрудничества стран — участников олимпиады.

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