Казанский университет проводит олимпиаду по химии для абитуриентов СНГ

Среди предметов: химия, физика, математика, русский язык, история России, обществознание, передает Россотрудничество. Анкеты принимаются до 15 апреля. После получения анкеты участника ему направляется индивидуальное олимпиадное задание, которое должно быть выполнено до 20 апреля и отправлено в адрес оргкомитета олимпиады.
Очный тур олимпиады состоится в период с апреля по июнь в представительствах Россотрудничества стран — участников олимпиады.
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