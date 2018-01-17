За сообщения о готовящихся преступлениях будут премировать

Бдительные граждане смогут рассчитывать на денежные поощрения, а общественным организациям будут объявлять благодарность и вручать памятные подарки

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. За подтвержденное сообщение о готовящемся преступлении можно будет получить денежное поощрение, следует из постановления кабинета министров Узбекистана от 8 января.

Основанием для поощрения, например, может стать пресечение умышленного преступления и содействие правоохранительным органам в его полном раскрытии, предоставление сведений о месте, где скрываются объявленные в розыск лица, а также содействие правоохранительным органам в их поимке, установление местонахождения без вести пропавшего лица на основании предоставленных о нем сведений и другие действия.

Поощрение — это премия, которая выплачивается ведомственными комиссиями по борьбе с преступлениями и профилактике правонарушений. Представить к премированию смогут органы, которые занимаются профилактикой правонарушений: органы внутренних дел, прокуратура, СНБ, государственные таможенная и налоговая службы и т.д.

Граждан премируют ведомственные комиссии, районные — на сумму до 10 минимальных размеров оплаты труда (МРЗП), областные — до 15 МРЗП, республиканская — до 20 МРЗП. Помимо уровня комиссии, конкретный размер премии будет зависеть от вида содействия органам профилактики. Например, за сообщение о готовящемся тяжком преступлении выплата на районном уровне составит 10 МРЗП х 100%, а за информацию об особо тяжком — 10 МРЗП х 150%.

Общественные организации не смогут рассчитывать на денежные поощрения, им будут объявлять благодарность и вручать памятные подарки.

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