В Узбекистане откроют парк астрономии и аэронавтики

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На территории Астрономического института Академии наук развернулись строительные работы. Через несколько месяцев здесь будет парк "Астрономии и аэронавтики".
На территории парка сохранятся все деревья. Будут разбиты новые удобные дорожки. Берега арыка Аккурган будут благоустроены для прогулок. На верхнем берегу Аккургана будут больше исторические объекты, пишет UzbekistanToday.
Сохранившаяся башня солнечного телескопа тоже будет отреставрирована, в ней будет размещен музей исследования Солнца. Это о реставрации старых телескопов.
Астрономическому институту в этом году исполняется 145 лет. Все эти годы проводились многочисленные исследования, в том числе и прикладные. Для этого использовалось специальное оборудование. Астрономы всегда пользуются самым современным на данный момент оборудованием. В коллекции института имеется много очень интересных образцов такого оборудования, часть из них выставлена в музее в здании института, в рамках парка планируется отдельный музей астрономии.
"Были рассмотрены разные варианты спасения здания, например, возведение внешних стен и так далее, но все они оказались непригодными с инженерной точки зрения. Нам было непросто принять решение, — но здание (которое, кстати, неоднократно перестраивалось за долгие годы) пришлось снести. По плану и замерам этого здания будет возведено точно такое из жжёного кирпича, и в нём мы откроем музей астрономии, точнее говоря, музей инструментов астрономии", — сказал директор.
Один зал музея будет посвящён определению времени. После изобретения Гюйгенсом маятниковых часов в XVII веке встал вопрос об их синхронизации, для этого использовали вращение Земли и нужны были астрономические наблюдения. Все инструменты по уточнению и синхронизации времени будут представлены в музее.
Теперь о новых объектах. На площадке между французским телескопом и музеем планируется построить действующую модель обсерватории Улугбека в масштабе 1:5. Если в настоящей обсерватории радиус секстанта был 40 м, то здесь он будет 8 м. Каждый желающий сможет ознакомиться с работой обсерватории, увидеть, как Улугбек и его коллеги определяли данные небесных светил. Возможно, что модель обсерватории позволит глубже понять идеи Улугбека и использовавшуюся им методику. Кроме этого будут установлены бюсты великих астрономов древности, построены солнечные часы и другие интересные познавательные объекты.
На нижнем берегу канала, справа от здания института, планируется построить планетарий. Вокруг планетария будет модель Солнечной системы, в одном масштабе будут показаны орбиты всех планет с их макетами.
Также здесь, за планетарием, расположится музей авиационной техники. Министерство обороны предоставит списанную отреставрированную технику, самолёты и вертолёты. Все экспонаты будут открыты, чтобы дети могли посидеть в кабине пилота, примерить парашют и узнать технические сведения.
Ещё на территории парка будут зоны отдыха, кафе и колесо обозрения для осмотра парка сверху.
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