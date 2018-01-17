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В Узбекистане откроют парк астрономии и аэронавтики

© Flickr/ Ryan Wick
Общество
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Шухрат Эгамбердиев рассказал о новых постройках, музее и обсерватории Улугбека на территории Астрономического института

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На территории Астрономического института Академии наук развернулись строительные работы. Через несколько месяцев здесь будет парк "Астрономии и аэронавтики".

На территории парка сохранятся все деревья. Будут разбиты новые удобные дорожки. Берега арыка Аккурган будут благоустроены для прогулок. На верхнем берегу Аккургана будут больше исторические объекты, пишет UzbekistanToday.

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"Наряду с музеем все старые телескопы отремонтируем, здания их отреставрируем. Это касается и французского телескопа, установленного в старинной башне в 1895 году. Башня будет отреставрирована с сохранением внешнего вида — заменим лишь прогнившие доски и обновим крышу листами нержавеющей стали. Самое интересное — доведём телескоп до первоначального аутентичного состояния, уберём все электродвигатели с редукторами, двигаться он будет при вращении штурвалов вручную, как и 100 лет назад!", — рассказал Директор института Шухрат Эгамбердиев.

Сохранившаяся башня солнечного телескопа тоже будет отреставрирована, в ней будет размещен музей исследования Солнца. Это о реставрации старых телескопов.

Астрономическому институту в этом году исполняется 145 лет. Все эти годы проводились многочисленные исследования, в том числе и прикладные. Для этого использовалось специальное оборудование. Астрономы всегда пользуются самым современным на данный момент оборудованием. В коллекции института имеется много очень интересных образцов такого оборудования, часть из них выставлена в музее в здании института, в рамках парка планируется отдельный музей астрономии.

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CC BY 2.0 / Olli Henze / Milkyway / Harz
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Для музея хотели использовать старое "верхнее" здание, построенное в 1873 году. Но оказалось, что здание совсем ветхое и ремонта не выдержит. Были приглашены специалисты. Предварительно для экспертизы просверлили шурфы для определения состояния стен, оказалось, что саман (солома) за 140 лет истлела, превратился в труху-песок и кирпич-сырец, из которого было построено здание обсерватории.

"Были рассмотрены разные варианты спасения здания, например, возведение внешних стен и так далее, но все они оказались непригодными с инженерной точки зрения. Нам было непросто принять решение, — но здание (которое, кстати, неоднократно перестраивалось за долгие годы) пришлось снести. По плану и замерам этого здания будет возведено точно такое из жжёного кирпича, и в нём мы откроем музей астрономии, точнее говоря, музей инструментов астрономии", — сказал директор.

Один зал музея будет посвящён определению времени. После изобретения Гюйгенсом маятниковых часов в XVII веке встал вопрос об их синхронизации, для этого использовали вращение Земли и нужны были астрономические наблюдения. Все инструменты по уточнению и синхронизации времени будут представлены в музее.

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Отдельный раздел музея расскажет о Майданакской обсерватории, входящей в пятёрку лучших обсерваторий мира по условиям наблюдения. Такое место искали более 10 лет, оно уникальное по количеству ясных ночей, по условиям турбулентности и другим критериям. Есть целое направление астрономии — астроклимат с большим набором исследуемых параметров.

Теперь о новых объектах. На площадке между французским телескопом и музеем планируется построить действующую модель обсерватории Улугбека в масштабе 1:5. Если в настоящей обсерватории радиус секстанта был 40 м, то здесь он будет 8 м. Каждый желающий сможет ознакомиться с работой обсерватории, увидеть, как Улугбек и его коллеги определяли данные небесных светил. Возможно, что модель обсерватории позволит глубже понять идеи Улугбека и использовавшуюся им методику. Кроме этого будут установлены бюсты великих астрономов древности, построены солнечные часы и другие интересные познавательные объекты.

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На территории института был сейсмоподвал, ныне заброшенный, полуобвалившийся. Подвал будет реконструирован, в нём будет установлен действующий сейсмограф старой конструкции (сейчас все сейсмографы заменяют на цифровые), предоставляемый Институтом сейсмологии. Будут стенды, рассказывающие о землетрясениях и о работе сейсмографа. Все желающие смогут спуститься и лично отследить колебания почвы от далёких землетрясений, от метро или проезжающего недалеко грузовика.

На нижнем берегу канала, справа от здания института, планируется построить планетарий. Вокруг планетария будет модель Солнечной системы, в одном масштабе будут показаны орбиты всех планет с их макетами.

Также здесь, за планетарием, расположится музей авиационной техники. Министерство обороны предоставит списанную отреставрированную технику, самолёты и вертолёты. Все экспонаты будут открыты, чтобы дети могли посидеть в кабине пилота, примерить парашют и узнать технические сведения.

Ещё на территории парка будут зоны отдыха, кафе и колесо обозрения для осмотра парка сверху.

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Теги:
телескоп, музей, аэронавтика, Астрономия, Узбекистан



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