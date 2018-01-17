Узбекские ветераны приедут на День освобождения Ленинграда от блокады

Ветераны примут участие в церемонии возложения венков, а также побывают на праздничном концерте и экскурсии по городу

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны — участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады, сообщает городской комитет по внешним связям.

Санкт-Петербург 25-28 января посетят порядка 70 ветеранов-соотечественников из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

Ветераны примут участие в традиционной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище 27 января, а также посетят праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский".

Кроме того, для них будет организована обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и посещение Музея железных дорог России и исторического парка "Россия – моя история". Также состоится торжественный вечер, где ветераны-соотечественники, приехавшие в Петербург из разных стран, смогут поделиться воспоминаниями о военных годах, рассказать о своей жизни.

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По словам председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева, участие ветеранов-соотечественников в праздничных мероприятиях по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады имеет большое значение. Все, кто жил в блокадном городе, и кто защищал его, вне зависимости от того, где они живут сейчас, в равной степени могут разделить эти торжества. Он отметил, что правительство Санкт-Петербурга поддерживает связи с ветеранами — участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного города, проживающими в других регионах Российской Федерации и за рубежом.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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