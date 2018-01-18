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Новорожденный

В ЗАГСе рассказали, какими именами узбекистанцы называли детей в 2017

© Sputnik/ Илья Питалев
Общество
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За прошедший год в республике родились 14 382 близнеца, зафиксировано 138 родов тройняшек и один случай четверняшек

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Министерство Юстиции в сфере ЗАГС подготовило данные по новорожденным в республике за 2017 год.

В Узбекистане в прошедшем году родились 14 382 близнеца, что составило 1,9% от общего количества рожденных детей.

Вес самой тяжелой новорожденной составил 9870 граммов, а самый большой рост у мальчика — 70 см. В Джизакской области мать родила 9-го ребенка.

Самыми популярными именами в 2017 году для девочек стали Мадина (5678 малышек), для мальчиков — Азизбек (5674 малышей).

Жители Самарканда
© РПЦ
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За 2017 год в республике зафиксированы 138 рождений тройняшек и единичный случай рождения четверняшек — в Шахриханском районе Андижанской области.

В 2017 году было зарегистрировано 715,5 тысячи родившихся детей, соответственно, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 22,1 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,7 промилле (в 2016 году — 22,8 промилле).

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Теги:
статистика, новорожденный, ЗАГС, Узбекистан



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