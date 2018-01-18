Финансовые, налоговые и таможенные госорганы снова ждут увольнений

В налоговых и таможенных органах поменяют методы контроля, а также снизят бюрократические процедуры, президент поручил до 15 апреля внести необходимые поправки

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана создал Рабочую комиссию по критическому изучению и подготовке предложений, направленных на кардинальное совершенствование деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, сообщает корреспондент Sputnik.

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Появление новой структуры обусловлено тем, что организация деятельности данных госорганов продолжает основываться на устаревших подходах и принципах, не соответствующих современным требованиям и международным стандартам, что выступает сдерживающим фактором в осуществлении социально-экономических реформ.

В частности, работа финансовых органов продолжает ориентироваться на достижение положительных финансово-экономических показателей без учета фактического положения дел на местах, потребностей населения и субъектов предпринимательства. Это препятствует обеспечению полноценного перехода к реальным рыночным отношениям и внедрению современных принципов управления экономикой.

Сохранение отдельных проблем и недостатков в деятельности налоговых органов не позволяет решать важнейшие задачи по снижению налоговой нагрузки за счет расширения налогооблагаемой базы, повышению собираемости налогов, обеспечению эффективности налогового администрирования, защиты прав и интересов налогоплательщиков.

Распространение бюрократизма и волокиты, непрозрачность деятельности таможенных органов, необоснованное затягивание сроков внедрения современных форм таможенных процедур снижают инвестиционную привлекательность страны, а также негативно сказываются на ее имидже и рейтинговых показателях в оценках ведущих международных организаций.

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Новая комиссия, которую возглавил заместитель генерального прокурора Бекзот Мавлонов, должна заняться изучением этих проблем и выработкой предложений по их решению.

Особый акцент будет сделан на повышении эффективности системы управления и контроля, разработке предложений по оптимизации штатной численности органов за счет внедрения информационно-коммуникационных систем, позволяющих оперативно отслеживать ход и обеспечивать эффективную реализацию принимаемых решений.

Среди других задач — внедрение в деятельность налоговых и таможенных органов передовых форм и методов осуществления контроля, устранение бюрократических процедур и иных препон для осуществления внешнеэкономической деятельности, унификация и гармонизация финансового, налогового и таможенного законодательства с международными принципами и стандартами.

Мирзиёев поручил комиссии до 15 апреля 2018 года внести в аппарат президента проекты соответствующих нормативно-правовых актов по коренному совершенствованию деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов.

Напомним, что в конце декабря прошлого года после критики главы государства из различных финансовых госорганов было уволено свыше 560 сотрудников.

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