Финансовые, налоговые и таможенные госорганы снова ждут увольнений

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Узбекистана создал Рабочую комиссию по критическому изучению и подготовке предложений, направленных на кардинальное совершенствование деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, сообщает корреспондент Sputnik.
В частности, работа финансовых органов продолжает ориентироваться на достижение положительных финансово-экономических показателей без учета фактического положения дел на местах, потребностей населения и субъектов предпринимательства. Это препятствует обеспечению полноценного перехода к реальным рыночным отношениям и внедрению современных принципов управления экономикой.
Распространение бюрократизма и волокиты, непрозрачность деятельности таможенных органов, необоснованное затягивание сроков внедрения современных форм таможенных процедур снижают инвестиционную привлекательность страны, а также негативно сказываются на ее имидже и рейтинговых показателях в оценках ведущих международных организаций.
Особый акцент будет сделан на повышении эффективности системы управления и контроля, разработке предложений по оптимизации штатной численности органов за счет внедрения информационно-коммуникационных систем, позволяющих оперативно отслеживать ход и обеспечивать эффективную реализацию принимаемых решений.
Мирзиёев поручил комиссии до 15 апреля 2018 года внести в аппарат президента проекты соответствующих нормативно-правовых актов по коренному совершенствованию деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов.
Напомним, что в конце декабря прошлого года после критики главы государства из различных финансовых госорганов было уволено свыше 560 сотрудников.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.