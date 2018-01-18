На кыргызско-узбекском участке границы в сутки пропустят 7 тыс. человек

ТАШКЕНТ, 18 явн — Sputnik. Пограничная служба Кыргызстана увеличивает пропускную способность КПП на кыргызско-узбекском участке границы.
Первоочередной задачей ведомства на ближайшее время стала установка дополнительных кабин паспортного контроля.
Так, в международном пункте пропуска "Достук-автодорожный" в Ошской области были установлены дополнительные десять кабин паспортного контроля: пять — на выезд из Кыргызстана и пять — на въезд в республику.
Пропускная способность КПП после проведенных мероприятий увеличилась в 1,7 раза — более 7 тысяч человек в сутки, передает пресс-служба ведомства.
Кроме того, в Джалал-Абадской области на международном КПП "Маданият-автодорожный" будут введены по две дополнительных кабины паспортного контроля на въезд и выезд.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.