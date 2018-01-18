На кыргызско-узбекском участке границы в сутки пропустят 7 тыс. человек

На КПП в Ошской области установлены дополнительные десять кабин паспортного контроля, что увеличило пропускную способность в 1,7 раза

ТАШКЕНТ, 18 явн — Sputnik. Пограничная служба Кыргызстана увеличивает пропускную способность КПП на кыргызско-узбекском участке границы.

Первоочередной задачей ведомства на ближайшее время стала установка дополнительных кабин паспортного контроля.

Так, в международном пункте пропуска "Достук-автодорожный" в Ошской области были установлены дополнительные десять кабин паспортного контроля: пять — на выезд из Кыргызстана и пять — на въезд в республику.

Пропускная способность КПП после проведенных мероприятий увеличилась в 1,7 раза — более 7 тысяч человек в сутки, передает пресс-служба ведомства.

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В пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" в Баткенской области также установлены дополнительные кабины паспортного контроля. В настоящее время пассажиропоток составляет 2-2,5 тысячи человек в сутки, в то время как пункт пропуска был рассчитан на пропуск 700-750 человек в сутки. Ввод в действие дополнительных кабин паспортного контроля планируется с 19 января 2018 года.

Кроме того, в Джалал-Абадской области на международном КПП "Маданият-автодорожный" будут введены по две дополнительных кабины паспортного контроля на въезд и выезд.

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