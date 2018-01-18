16:48 18 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Фестиваль Корана в Москве

Исламская академия Узбекистана прошла государственную регистрацию

© RIA Novosti. Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

В академии будет функционировать магистратура, базовая докторантура и докторантура

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Исламская академия Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции, сообщает пресс-служба Комитета по делам религий.

Свидетельство о государственной регистрации представитель Министерства юстиции вручил председателю Управления мусульман, муфтию Усманхану Алимову и ректору Исламской академии академику Неъматулле Ибрагимову.

Муфтий Усманхан Алимов отметил, что создание академии, в которой будут функционировать магистратура (два года), базовая докторантура (три года) и докторантура (три года), стало большим подарком верующим страны.

"Подготовка в этой академии магистров по специальностям "Корановедение", "Науки фикх", "Хадисоведение" и "Науки калам" может стать серьезным фундаментом для появления в нашей стране таких великих религиозных ученых, как Имам Бухари, Имам Тирмизи, Абдулхалик Гиждувани, Бахоуддин Накшбанди", — подчеркнул муфтий.

Исламская академия Узбекистана создана в соответствии с указом президента от 15 декабря 2017 года. Учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступает Управление мусульман страны. При академии будет действовать Специализированный научный совет по защите магистерских и докторских диссертаций и присвоению научных степеней магистра исламоведения, доктора философии и доктора исламоведения. Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии
Теги:
Исламская академия Узбекистана, Министерство юстиции Узбекистана, Ислам, Высшее образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Пепельница с окурками, архивное фото
    Друг, оставь покурить!

    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

  • Генрих Мхитарян
    Он уходит!

    Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию, в том числе, и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Пепельница с окурками, архивное фото
    Друг, оставь покурить!

    Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Лубянская площадь в Москве. 1899 год
На семи холмах: Москва 100 лет назад и сегодня
52 человека сгорели в автобусе в Казахстане
Первые кадры со сгоревшим автобусом в Казахстане
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054