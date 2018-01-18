В академии будет функционировать магистратура, базовая докторантура и докторантура

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Исламская академия Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции, сообщает пресс-служба Комитета по делам религий.

Свидетельство о государственной регистрации представитель Министерства юстиции вручил председателю Управления мусульман, муфтию Усманхану Алимову и ректору Исламской академии академику Неъматулле Ибрагимову.

Муфтий Усманхан Алимов отметил, что создание академии, в которой будут функционировать магистратура (два года), базовая докторантура (три года) и докторантура (три года), стало большим подарком верующим страны.

"Подготовка в этой академии магистров по специальностям "Корановедение", "Науки фикх", "Хадисоведение" и "Науки калам" может стать серьезным фундаментом для появления в нашей стране таких великих религиозных ученых, как Имам Бухари, Имам Тирмизи, Абдулхалик Гиждувани, Бахоуддин Накшбанди", — подчеркнул муфтий.

Исламская академия Узбекистана создана в соответствии с указом президента от 15 декабря 2017 года. Учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступает Управление мусульман страны. При академии будет действовать Специализированный научный совет по защите магистерских и докторских диссертаций и присвоению научных степеней магистра исламоведения, доктора философии и доктора исламоведения. Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования.

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