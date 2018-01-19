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Шавкат Мирзиёев на президентских выборах со своей семьей

Младшая дочь Мирзиёева работает в Министерстве дошкольного образования

AFP / POOL / Anvar Ilyasov
Общество
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Шахноза Мирзиёева занимает должность заместителя начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шахноза занимает должность заместителя начальника одного из управлений Министерства дошкольного образования республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Информация о том, что Шахноза Мирзиёева работает заместителем начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений (негосударственных и альтернативных форм), появилась на официальном сайте министерства, который начал работать в тестовом режиме.

"Да, младшая дочь главы государства с ноября 2017 года работает заместителем начальника управления", — сообщил РИА Новости представитель министерства.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев женат, имеет двоих дочерей, одного сына и пятерых внуков. Его супруга Зироатхон Мирзиёева по образованию инженер-экономист, в настоящее время — домохозяйка. По данным СМИ, старшую дочь зовут Саида, сына — Алишер.

Постановление о создании Министерства дошкольного образования Мирзиёев подписал в конце сентября 2017 года. Перед ведомством поставлены задачи расширения государственной и негосударственной сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечения их высококвалифицированными педагогическими кадрами.

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