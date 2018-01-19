Узбекистан выделил $100 тыс. в честь 70-летия Декларации прав человека

В 2008 году Узбекистан также выделял 100 тысяч долларов Управлению верховного комиссара ООН по правам человека на празднование 60-летия Всеобщей декларации

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился выделить 100 тысяч долларов управлению Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в связи с мероприятиями по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека в 2018 году.

"Президент нашей страны распорядился выделить 100 тысяч долларов в фонд УВКПЧ по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека", — сообщили РИА Новости в пятницу в Национальном центре республики по правам человека.

По его словам, Узбекистан откликнулся на обращение главы УВКПЧ Зейда Раада аль-Хусейна к государствам рассмотреть возможность добровольного взноса в бюджет управления в связи с мероприятиями, связанными с 70-летием Всеобщей декларации.

В 2008 году Узбекистан также выделял 100 тысяч долларов в связи с 60-летием принятия декларации. В настоящее время республика не участвует в финансировании деятельности УВКПЧ.

В сентябре 2017 года Мирзиёев в ходе визита в США на встрече с аль-Хусейном выступил с инициативой провести Азиатский форум по правам человека в Самарканде в этом году, а также открыть офис УВКПЧ в республике.

Верховный комиссар ООН по правам человека в мае 2017 года впервые посетил Узбекистан и провел переговоры с президентом страны, а также встретился с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества. В июне парламент принял план действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, куда включены более 90 мероприятий.

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