Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В купели, установленные на праздник Крещения в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента, окунулись более 500 верующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Ташкентской и Узбекистанской епархии иеромонаха Михаила (Столярова).

"В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента состоялось главное богослужение. Праздничную службу провел глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий, в ней приняли участие несколько тысяч человек", — сказал иеромонах.

© Официальный сайт Ташкентской и Узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополичьего 18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента

После завершения ночной литургии на территории собора все желающие могли искупаться в освященной крещенской воде в бассейне под открытым небом.

"Минувшей ночью в крещенском купании приняли участие более 500 человек, несмотря на морозную для Ташкента погоду", — отметил представитель епархии.

Он добавил, что правоохранительные органы страны обеспечили при проведении праздника надлежащий уровень безопасности.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Узбекистана. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.

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