19:55 19 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента

Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в Ташкенте

© Официальный сайт Ташкентской и Узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви Московского Патриархата
Общество
Получить короткую ссылку
21540

Главное богослужение провел глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В купели, установленные на праздник Крещения в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента, окунулись более 500 верующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Ташкентской и Узбекистанской епархии иеромонаха Михаила (Столярова).

"В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента состоялось главное богослужение. Праздничную службу провел глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий, в ней приняли участие несколько тысяч человек", — сказал иеромонах.

18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента
© Официальный сайт Ташкентской и Узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополичьего
18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента

После завершения ночной литургии на территории собора все желающие могли искупаться в освященной крещенской воде в бассейне под открытым небом.

"Минувшей ночью в крещенском купании приняли участие более 500 человек, несмотря на морозную для Ташкента погоду", — отметил представитель епархии.

Он добавил, что правоохранительные органы страны обеспечили при проведении праздника надлежащий уровень безопасности.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ на территории Узбекистана. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Митрополит Викентий, Ташкент, Религиозные праздники, Религиозный ритуал, Православие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ниагарские водопады — это водопад Подкова, иногда еще называемый Канадским водопадом, Американский водопад и водопад Фата.
Ледяная стена: снимки Ниагарского водопада в мороз
СПУТНИК_Кадры из школы в Улан-Удэ, на которую было совершено нападение
Подросток напал на учителя и поджег класс русского языка в Улан-Удэ
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054