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В ходе посещения мавзолея Хакима Термизи Президент отметил, что глубоко опечален гибелью наших соотечественников в Актюбинске, и выразил соболезнования их близким. Прочитана молитва за упокой их души.

Мирзиёев помолился о погибших в Казахстане узбекистанцах

Пресс-служба президента РУз
Общество
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (23)
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Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов выразил всем родным и близким жертв происшествия свои глубокие соболезнования

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Во всех мечетях Узбекистана прошел пятничный намаз в память о гражданах республики, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
© Instagram / askar_aktileu
Смерть в огне: что произошло на трассе Шымкент — Самара
Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов выразил всем родным и близким умерших свои глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, приведшим к многочисленным жертвам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения мавзолея Хакима Термизи также прочитал молитву за упокой погибших. Он еще раз выразил соболезнования родным и близким жертв этой трагедии и поручил оказать людям всю необходимую помощь.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По последним данным, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. На данный момент удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (23)
Теги:
Управление мусульман Узбекистана, Усман хазрат Алимов, Казахстан, Ислам



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