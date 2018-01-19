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Медсестра в операционной

Российский хирург провел операцию детям с нарушением слуха

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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Операции проведены в медцентре педиатрии в рамках сотрудничества с российским НИИ, всего с 2014 года вылечили 360 детей

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Хирург санкт-петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Владислав Кузовков провел в Ташкенте операции по восстановлению слуха у глухих и слабослышащих детей.

"Один из ведущих отохирургов в мире Владислав Кузовков из России провел в Ташкенте операции по кохлеарной имплантации семи больным детям", — сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

Операции были проведены в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре (РСНПЦП) педиатрии в рамках сотрудничества с российским НИИ. Во время визита российский специалист также осмотрел более 30 больных и провел мастер-класс для сотрудников центра.

В операционном блоке
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По данным министерства, на базе РСНПМЦП в 2014 году создано отделение проведения операций по кохлеарной имплантации, за время работы которого прооперировано около 360 детей с нарушением слуха.

Кохлеарная имплантация — это комплекс мероприятий, обеспечивающих слуховосприятие человеку с тотальной глухотой и сенсоневральной тугоухостью четвертой степени. Кохлеарная имплантация должна быть проведена вовремя, так как в процессе жизни мозг не слышащего ребенка теряет способность распознавать речевую составляющую, детям с врожденной глухотой импланты должны быть поставлены в возрасте не позднее четырех-пяти лет.

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Теги:
дети, операция, Хирургия, Узбекистан



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