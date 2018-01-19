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Президент посетил медцентр в Шерабадском районе

Мирзиёев побывал в частном медцентре в Шерабадском районе

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Теперь местным жителям не придется ехать в Термез при возникновении экстренных случаев

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев побывал в частном медицинском центре "Euro med plus" в Шерабадском районе.

Недавно открывшееся медицинское учреждение оснащено компьютерным томографом, аппаратами цифровой рентгенографии, ультразвукового исследования, видеогастроскопом, видеокольпоскопом и другим оборудованием. Оказываются услуги по ультразвуковой, магнитной, лазерной и ударно-волновой терапии, лечению грыжи тракционным вытяжением позвоночника, пишет пресс-служба президента.

Работа городской поликлиники № 64
© Sputnik/ Евгений Самарин
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Теперь местным жителям не придется посещать Термез при экстренных ситуациях. Новый медицинский центр обслуживает не только жителей Шерабадского района, в котором проживают более 182 тысяч человек, но и соседних Музрабатского, Байсунского, Ангорского, Кызырыкского районов, где ощущается нехватка современного диагностического оборудования.

В "Euro med plus" организован центр для прохождения практики учащимися медицинских колледжей. В дальнейшем планируется наладить проведение хирургических операций.

Глава Узбекистана отметил необходимость установления сотрудничества и обмена опытом с клиникой "Акфа Медлайн" в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев посетил также махаллю "Тарокли" района и ознакомился с деятельностью негосударственного учреждения дошкольного образования "Покиза".

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Теги:
частный медцентр, медцентр, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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