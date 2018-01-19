Мирзиёев побывал в частном медцентре в Шерабадском районе

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев побывал в частном медицинском центре "Euro med plus" в Шерабадском районе.
Недавно открывшееся медицинское учреждение оснащено компьютерным томографом, аппаратами цифровой рентгенографии, ультразвукового исследования, видеогастроскопом, видеокольпоскопом и другим оборудованием. Оказываются услуги по ультразвуковой, магнитной, лазерной и ударно-волновой терапии, лечению грыжи тракционным вытяжением позвоночника, пишет пресс-служба президента.
В "Euro med plus" организован центр для прохождения практики учащимися медицинских колледжей. В дальнейшем планируется наладить проведение хирургических операций.
Глава Узбекистана отметил необходимость установления сотрудничества и обмена опытом с клиникой "Акфа Медлайн" в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев посетил также махаллю "Тарокли" района и ознакомился с деятельностью негосударственного учреждения дошкольного образования "Покиза".
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