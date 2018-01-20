В Узбекистане запустили масштабную программу по строительству детсадов

Сегодня много домов в Ташкенте простаивают; в этой связи предлагается перевести это жилье в нежилой фонд и создать там специальные условия для удобства детей

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане нашли решение проблемы нехватки детских садов — в столице будет реализована масштабная программа по созданию частных дошкольных учреждений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях хоким Ташкента Рахмонбек Усманов подписал постановление по усовершенствованию деятельности детсадов, в котором предусматривается создание на первом и втором этажах строящихся и имеющихся жилых многоэтажек столицы частных дошкольных учреждений.

На сегодняшний день в Ташкенте ведется строительство 420 многоэтажных домов, в 220 из которых предприниматели откроют детские сады на 50-80 мест. Деловым людям, которые захотят заняться организацией досуга и воспитания дошколят в существующих многоэтажках, будет выдаваться разрешение. Благодаря этому администрация города планирует охватить дошкольным образованием около пяти тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет.

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Еще одна мера — предоставление на безвозмездной основе бизнесу пустующих зданий и земли под строительство детсадов. Сегодня в Ташкенте на эти цели можно отвести около 40 гектаров. Для получения участка под такое строительство предпринимателю достаточно лишь обратиться в районный хокимият.

"Раньше для получения земли требовалась подача заявки в городской хокимият, который, в свою очередь, согласовывал ее в кабинете министров. Как правило, процесс затягивался, и, чтобы теперь ускорить его, хокимам районов предоставлено право под собственную ответственность выносить решение по выделению земли предпринимателям", — прокомментировал главный архитектор города Асомиддин Таджиев.

В постановление градоначальника предусматривается также выдача разрешений на организацию детских садов в частном жилом секторе. По словам заместителя хокима Дильбар Наджмутдиновой, сегодня очень много домов в Ташкенте бесхозно простаивают. В этой связи предлагается перевести это жилье в нежилой фонд и создать там специальные условия для удобства детей.

Кроме того, в течение ближайших двух лет в столице планируется капитально отремонтировать и реконструировать свыше 60 государственных детсадов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. После ремонта они также смогут принять порядка 5-6 тысяч детей.

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На сегодняшний день в Ташкенте зарегистрировано 632 дошкольных учреждений, которые посещают порядка 123 тысяч детей. При этом количество имеющихся детских садов не удовлетворяет потребностям города. По имеющимся данным, в столице проживает более 190 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. Из них 69 тысяч остаются неохваченными дошкольным образованием.

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