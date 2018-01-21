Узбекские блюда – на почтовых марках

В Узбекистане выпустили почтовые марки "Плов" и "Самса"

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане введена в обращение серия почтовых марок "Узбекская кухня", сообщает пресс-служба компании "Узбекистон почтаси".

Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.

© Sputnik/ Максим Блинов Читатели Sputnik предпочитают плов и самсу гамбургерам и чизбургерам

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер — 37х37 мм. Тираж 8 тысяч экземпляров.

Почтовым маркам присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

Они были подготовлены АО "Узбекистон почтаси" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

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