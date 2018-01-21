13:09 21 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
В Узбекистане выпустили почтовые марки Плов и Самса

Узбекские блюда – на почтовых марках

© Фото: «Узбекистон почтаси»
Общество
Получить короткую ссылку
8101

В Узбекистане выпустили почтовые марки "Плов" и "Самса"

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане введена в обращение серия почтовых марок "Узбекская кухня", сообщает пресс-служба компании "Узбекистон почтаси".

Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.

Приготовление плова
© Sputnik/ Максим Блинов
Читатели Sputnik предпочитают плов и самсу гамбургерам и чизбургерам
Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер — 37х37 мм. Тираж 8 тысяч экземпляров.

Почтовым маркам присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

Они были подготовлены АО "Узбекистон почтаси" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

В магазинах Москвы стали продавать консервированный узбекский плов
Плов и Навруз официально стали наследием ЮНЕСКО
Теги:
Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова за работой
Узбекистан в фотообъективе: кадры советской республики
Этот белый тигр без ума от игр с мячом!
Белый тигр - футболист
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054