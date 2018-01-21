Узбекские блюда – на почтовых марках

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане введена в обращение серия почтовых марок "Узбекская кухня", сообщает пресс-служба компании "Узбекистон почтаси".
Серия состоит из двух почтовых марок. На них изображены плов и самса.
Почтовым маркам присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.
Они были подготовлены АО "Узбекистон почтаси" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.
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