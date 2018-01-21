Жизнь советского Узбекистана - глазами фотокорреспондента

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Лев Рыжков. Про замечательного фотографа Георгия Зельму Sputnik Узбекистан уже рассказывал. Этот мастер был родом из Ташкента. Перебравшись в Москву, он не раз возвращался в родной Узбекистан в творческие командировки. Фотоснимки Зельмы, сделанные в советской Средней Азии представляют особый интерес, потому что созданы своим человеком, уроженцем здешних мест.

Макс Альперт — автор самой знаменитой фотографии Великой Отечественной войны «Комбат». Но вошел в историю фотоискусства он еще до войны, благодаря фотоочеркам о прокладке Туркестанско-Сибирской железной дороги и строительстве Большого Ферганского канала.

О том, какими людьми были эти фотохудожники, сегодня почти забытые, корреспондент Sputnik Лев Рыжков поговорил с ветераном фотослужбы МИА «Россия сегодня» Владимиром Вяткиным. Он успел с этими легендарными людьми поработать и пообщаться.

Фотографы 60-х были популярны как поэты

Вся Москва в 60-е годы мечтала побывать в АПН на Пушкинской площади. Попасть на отчет Георгия Зельмы, Макса Альперта, Всеволода Тарасевича, Александра Устинова хотели даже классики военной фотографии, — Анатолий Гаранин, Дмитрий Бальтерманц. В маленькое помещение, вмещавшее максимум сорок человек, набивалось до двухсот. Они стремились попасть к нам, чтобы участвовать в разговорах о перспективах современной фотожурналистики, о том, что ее ждет в будущем. Напоминало Политехнический музей, когда там читали свои стихи Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина или выступал Василий Аксенов.

© Sputnik/ Макс Альперт Строители Большого Ферганского канала на земляных работах. Узбекистан

Когда я впервые встретился с Зельмой и Альпертом, я еще не был фотографом. Я пришел с улицы. Мои наставники были удивительно интеллигентными людьми. Ни разу я не слышал, чтобы они повышали голос. Не случалось такого даже в горячке спора — а творческие дискуссии у нас происходили очень активные. А учился я у всех: и у Георгия Зельмы, и у Всеволода Тарасевича, и у Макса Альперта, и у братьев Изерских, и у Валерия Шустова.

Конечно, между ветеранами и молодыми была дистанция. Если по коридору шел Георгий Зельма или Макс Альперт, молодые, случалось, даже прятались. Почему? Боялись критики. Хотя мэтры умели говорить так, чтобы не обидеть человека, не зло, а по-доброму.

Еще они были шутниками. Но и мы, молодые, смеялись над ними, над тем, как они шушукались о своих болячках. А сейчас смеемся над собой, потому что мы такие же. Хотя тогда, в 60-70-е, мы не думали, что доживем.

Мистика темной комнаты

Мои учителя Зельма, Альперт, Малышев были одержимы профессией. Многие из них не учились журналистике — это были самоучки-фотолюбители. Эти старики-ветераны объяснили мне, как скучно и неинтересно ходить и снимать одно и то же, освоив одну технологию и не понимая, что современная фотожурналистика удивительно сложна.

© Sputnik/ Макс Альперт Жители Узбекистана возвращаются со строительства Большого Ферганского канала

К сожалению, чаще всего сегодня технология забивает то, что называется внутренним состоянием — душу и сердце. А во времена пленки они были основой всего. Сейчас открылись иные возможности. Я не говорю, что это плохо: удобно стало работать, не надо возиться с реактивами. Но вся магия, вся мистика темной комнаты с красным фонарем исчезла. Ведь 60% лучших снимков делались в темной комнате.

Сейчас молодые фотографы говорят о технике: о разрешениях, оптике, объективах. А во времена Альперта разговоры-то шли о другом! О бессонных ночах. О том, что из-за работы рушится семья. О детях, которым недодали любви, ласки и заботы.

Фотография — это стихия. Искусство — это удел одержимых людей.

Фотографы АПН были элитой. Они не снимали, бегая по улицам. Перед ними стояли задачи более глубокие — они исследовали жизнь советских людей. Фотоочерк — это абсолютно особая интеллектуально-визуальная работа. К сожалению, современные молодые фотографы ее уже не знают.

На войне как на войне

В Агентство печати «Новости» я пришел в 1968 году в 18 лет. Георгию Зельме и Максу Альперту уже перевалило за шестьдесят. Они были классиками советской фотожурналистики, входили в число лучших профессионалов мира. И еще все они были ветеранами войны. Я тоже был на одиннадцати войнах. Но по сравнению со священной Отечественной войной это, наверное, — не то.

© Sputnik/ Всеволод Тарасевич Чайхана в городском парке

О чем мог с ними говорить восемнадцатилетний подросток? Все мои воспоминания того времени — это взгляд со стороны. Но сейчас, в свои шестьдесят лет, я бы хотел встретиться с шестидесятилетними Альпертом, Зельмой, Малышевым, Штеренбергом и уже на равных обсудить с ними, в чем они были правы, в чем — нет тогда, в 60-е годы.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.