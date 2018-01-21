Один день из жизни президента Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Ни для кого не секрет, что у главы государства довольно напряженный график, однако мало кто осознает, сколько президенту приходится находиться в дороге и сколько мест посещать, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в стране.

Пресс-служба Шавката Мирзиёева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его поездке в Сурхандарью. Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.

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