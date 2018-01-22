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Сгоревший автобус в Казахстане

В поддержку семей погибших в Казахстане узбекистанцев пройдет марафон

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Общество
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (33)
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Собранные средства распределят поровну между 52 семьями

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Руководитель Международного благотворительного фонда "Мечта и жизнь" ("Орзу ва хаёт") Ильхомжон Касымов проведет благотворительный марафон в целях оказания помощи жертвам трагедии в Казахстане, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Касымова, благотворительный марафон стартует 22 января от приемной президента Республики Узбекистан в городе Ташкенте.

"Семьям погибших государство окажет материальную помощь. Но мы своей акцией хотим показать, что народ Узбекистана единый, трагедия соотечественников для махалли и всего народа небезразлична", — пояснил Илхомжон Касымов.

Как стало известно, денежные пожертвования будут собирать в специальных ящиках, а также граждане смогут перевести свои средства на банковские счета, указанные на автомобиле акции.

Семьи жертв сгоревших в автобусе в Казахстане
© Facebook / Хушнудбек Худайбердыев
Узбекистанцы собрали 60 млн сумов семьям сгоревших в автобусе
Отмечается, что марафон начнется в Ташкенте и проследует в Гулистан, Джизак, Самарканд, Навои, Бухару, Хорезм, Турткул, снова вернется в Бухару и далее поедет в Карши, Шахрисабз, Алмалык, Фергану и Андижан, а финиширует в Намангане.

Как сказал руководитель фонда "Мечта и жизнь", все средства будут поровну распределены между семьями погибших во время пожара в автобусе в Казахстане.

В Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай 18 января утром во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, спастись удалось только пятерым из них. Все 52 погибших были гражданами Узбекистана.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (33)
Теги:
Казахстан, Ташкент, Благотворительность



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