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Общество

ЕС займется гражданским обществом и правами женщин в Узбекистане

Общество
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Ведущие правозащитники, юристы и независимые эксперты будут привлечены для улучшения понимания и продвижения экономических, социальных и культурных прав, а также роли судей и судов в защите этих прав

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Европейский союз реализует два проекта по развитию гражданского общества и защиты прав женщин в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Грантовые контракты на их реализацию уже заключены с Международной комиссией юристов Швейцарии (ICJ) и Агентством по техническому сотрудничеству и развитию Франции (ACTED).

Проект "Улучшение гражданского общества в продвижении экономических, социальных и культурных стандартов" уделит основное внимание укреплению роли субъектов гражданского общества.

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В рамках этой инициативы будут привлечены ведущие правозащитники, юристы и независимые эксперты для улучшения понимания и продвижения экономических, социальных и культурных прав, а также роли судей и судов в защите этих прав. Она рассчитана на 3 года и будет осуществляться Международной комиссией юристов Швейцарии.

Второй проект "Продвижение прав женщин посредством повышения защиты и вовлечение в трудовую деятельность" продлится два года. Он будет нацелен на усиление роли женских негосударственных некоммерческих организаций, особенно в сельской местности, в продвижении прав человека, гендерного равенства и эффективного управления. Его реализует Агентство по техническому сотрудничеству и развитию Франции.

Кроме того, в соответствии со "Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана", проект внесет вклад в создание рабочих мест и расширение возможностей женщин в сельских районах. Предусматривается, что он также будет способствовать предотвращению насилия в семье путем расширения возможностей и защиты экономических и социальных прав женщин.

Напомним, что официальное представительство Европейского союза получило аккредитацию в Узбекистане 31 мая 2011 года. Первый глава представительства Норберт Юстен вручил свои верительные грамоты первому президенту Узбекистана Исламу Каримову 1 мая 2012 года.

Объем финансовой помощи ЕС Узбекистану в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

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Теги:
Узбекистан



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