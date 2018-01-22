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Милиция в Узбекистане

Кадровые назначения произведены в системе МВД республики

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (142)
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Кадровые назначения произошли в Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской областях, а также в Каракалпакстане и Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщает UzNews.

Подполковник Мустафоев Тимур Муйдинжонович занял должность заместителя начальника УВД Наманганской области — начальника следственного отдела.

Сотрудники МВД Узбекистана
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Подполковник Аликариев Муродилла Сайдуллаевич назначен командиром бригады ППС по сохранению общественного порядка и ППС УБДД ГУВД Ташкента.

Подполковник Рахматуллаев Гайратжон Тошходжаевич стал начальником РУВД Учкурганского района Наманганской области.

Подполковник Юсупов Жасур Хикматович получил должность начальника информационно-аналитического и организационно-инспекторского отдела УВД Самаркандской области.

Подполковник Хусенов Абдурахмон Хакимович стал начальником управления по улучшению деятельности органов внутренних дел в Самарканде и Самаркандской области.

Подполковник Халимов Акром Хамидович назначен начальником управления по улучшению деятельности органов внутренних дел в Ургутском районе Самаркандской области.

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Подполковник Мамедов Азамат Азимович назначен начальником РУВД Окдарьинского района Самаркандской области.
Подполковник Кузиев Шерзод Худойназарович получил должность начальника РУВД Пастдаргамского района Самаркандской области.

Майор Хайдаров Амир Уктамович — должность начальника РУВД Жомбойского района Самаркандской области.

Майор Саибов Жасур Яшин угли стал ачальником РУВД Сайхунабадского района Сырдарьинской области.

Майор Бозоров Азимжон Ахатович стал начальником РУВД Ромитанского района Бухарской области.

Подполковник Торебеков Бахтияр Исмандиярович возглавил РУВД Кегейлийского района Республики Каракалпакстан.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (142)



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    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

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