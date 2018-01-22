Деньги на крови: мошенники пытаются нажиться на казахстанской трагедии

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Запланированный благотворительный марафон для оказания помощи семьям жертв трагедии в Казахстане, который должен был стартовать сегодня в Ташкенте, отменен, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
Руководитель международного благотворительного фонда "Мечта и жизнь" ("Орзу ва хаёт") Ильхомжон Касымов планировал провести благотворительный марафон в нескольких городах Узбекистана. Однако по всей республике появилось много мошенников, желающих на этом заработать.
"Прошу понять, что проведение благотворительного марафона приостановлено. Какие-то лица воспользовались нашей благотворительной работой, открыли расчетные счета, и сегодня же в соцсетях от моего имени начали действовать. Я решил остановить марафон памяти, чтобы снять с себя всякую ответственность, — написал Касымов на своей странице в Facebook.
Автор поста порекомендовал желающим поддержать семьи погибших обратиться к представителям местного хокимията.