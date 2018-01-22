Работодатель сможет брать граждан на работу без прописки

Теперь в Узбекистане можно устроиться на работу без наличия постоянной или временной прописки, а также купить жилье на вторичном рынке недвижимости

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Указом Президента от 22 января отменен запрет на прием на работу граждан без временной или постоянной прописки, либо не вставших на учет по месту пребывания.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Прописка в Ташкенте подешевела

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Государственную программу по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" (2018-й).

Согласно документу, отныне работодатель освобождается от ответственности за приём на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки, либо учета по месту пребывания, передает Uznet.uz

Кроме того, граждане без столичной прописки смогут покупать недвижимость на вторичном рынке.

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