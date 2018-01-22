00:38 23 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекский паспорт

Работодатель сможет брать граждан на работу без прописки

© Галина Сапаева / «Газета.uz»
Общество
Получить короткую ссылку
167190

Теперь в Узбекистане можно устроиться на работу без наличия постоянной или временной прописки, а также купить жилье на вторичном рынке недвижимости

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Указом Президента от 22 января отменен запрет на прием на работу граждан без временной или постоянной прописки, либо не вставших на учет по месту пребывания.

Новостройки в Сергелийском районе Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Прописка в Ташкенте подешевела
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Государственную программу по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" (2018-й).

Согласно документу, отныне работодатель освобождается от ответственности за приём на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки, либо учета по месту пребывания, передает Uznet.uz

Кроме того, граждане без столичной прописки смогут покупать недвижимость на вторичном рынке.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

 

Теги:
прописка, работа, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
    Посадить, но отпустить

    Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

  • Статуя богини правосудия Фемиды с весами
    Пятым будешь?

    Кандидатура пятого судьи Конституционного суда Абхазии будет рассматриваться Парламентом на сессии Народного Собрания на следующей неделе.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Примите к рассмотрению!

    В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.

  • Наталья Еремина - доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
    Под угрозой исчезновения

    Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Предвыборная риторика

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

  • Борьба с преступностью
    Самый гуманный суд

    Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Гонка Героев — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации. Проводится при поддержке Минобороны России. Впервые проходит на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
"Гонка героев" захватила Европу: как участники прошли путь "Формулы-1"
Бездомные хаски катают на санях
Бездомные хаски в упряжке: собаки катают людей, чтобы не зачахнуть
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054