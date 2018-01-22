Работодатель сможет брать граждан на работу без прописки

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Указом Президента от 22 января отменен запрет на прием на работу граждан без временной или постоянной прописки, либо не вставших на учет по месту пребывания.
Согласно документу, отныне работодатель освобождается от ответственности за приём на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки, либо учета по месту пребывания, передает Uznet.uz
Кроме того, граждане без столичной прописки смогут покупать недвижимость на вторичном рынке.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.