Городские власти, как и обещали, перенесли этот памятник архитектуры и разместили неподалеку от площади Амира Тимура.
Образовательный центр по обучению граждан Афганистана в Сурхандарьинской области Узбекистана принял первых студентов из соседней страны
Свыше 130 граждан Узбекистана спасли из снежных заносов на дорогах Казахстана
Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать фотографии задержанных "жриц любви"
Ферганский областной суд по уголовным делам осудил жителя Маргилана 34-летнего Акмалжона Максутова за причастность к деятельности религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир"
Президент Узбекистана освободил до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, создаваемые венчурные фонды
В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.
В Узбекистане введен двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства
Узбекским потребителям в прошлом году вернули более 4,3 миллиарда сумов незаконно взысканных с них средств