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Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

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Нужно ли разрешить трудоустройство в Узбекистане без прописки?
  • Да, нужно давать всем людям возможность заработать
    46.0% (84)
  • Я против, это приведет к бесконтрольным операциям и серым схемам
    8.7% (16)
  • Какой-то контроль приезжающих все равно нужен, но не такой жесткий
    25.1% (46)
  • Наоборот, нужен более жесткий контроль за приезжими
    11.5% (21)
  • На практике все равно работодатель будет решать на свое усмотрение
    8.7% (16)
Проголосовали: 183
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