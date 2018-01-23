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Узбекистанцам вернули свыше 4 млрд сумов незаконно взысканных средств

Sputnik
Общество
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Федерация обществ защиты прав потребителей организовала горячую линию с коротким телефонным номером "1091" для оперативного решения проблем граждан

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекским потребителям в прошлом году вернули более 4,3 миллиарда сумов незаконно взысканных с них средств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Федерации обществ защиты прав потребителей.

Замена старых электросчетчиков в жилых домах
© Sputnik/ Виталий Аньков
Узбекистанцам вернули почти 3 млрд сумов незаконно взысканных средств
Всего за год в федерацию и ее подразделения поступило больше 14 тысяч заявлений, предложений и жалоб. Из них почти восемь тысяч в письменной форме, около шести тысяч — в устной. Еще 116 электронных обращений поступило через виртуальную приемную федерации и Единый портал интерактивных услуг.

"В 2017 году было на 4219 обращений больше, чем в предыдущем. Это говорит о растущем доверии потребителей к работе федерации. Для создания удобств при подаче жалобы мы также запустили горячую линию с коротким телефонным номером "1091". При этом 393 обращения, которые к нам поступили, были переданы в контролирующие органы. После положительного их решения в пользу потребителей был осуществлен перерасчет на 145,5 миллиона сумов", — отметили в пресс-службе организации.

Флаги стран
AFP / MARK RALSTON
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Что касается характера самих жалоб, то он остается неизменным. Люди по-прежнему больше всего недовольны работой газовиков (31,1%) и торговцев (23,5%). Затем в списке жалоб от населения идут электроснабжающие организации (15,6%) и коммунальная сфера (5,3%). Также есть жалобы на проблемы с водоснабжением (3,6%), транспортную (1,9%) и коммуникационную сферы (2,2%), а также здравоохранение (1,9%).

Одной из форм взаимодействия федерации с населением является проведение встреч и оказание юридической помощи. Так, в течение года было организовано свыше 10 тысяч встреч на местах, а в рамках службы юридической консультации "Диалог с потребителем" по более чем четырем тысячам обращений заявителям были разъяснены их законные права.

В Узбекистане вторая декада каждого месяца объявлена днями диалога с населением. В рамках этой работы руководящий состав федерации, работники региональных подразделений и города Ташкента бесплатно консультируют граждан.

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Теги:
потребители, Узбекистан



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  • Флаг России. Архивное фото
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    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

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