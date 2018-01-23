Узбекистанцам вернули свыше 4 млрд сумов незаконно взысканных средств

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекским потребителям в прошлом году вернули более 4,3 миллиарда сумов незаконно взысканных с них средств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Федерации обществ защиты прав потребителей.
"В 2017 году было на 4219 обращений больше, чем в предыдущем. Это говорит о растущем доверии потребителей к работе федерации. Для создания удобств при подаче жалобы мы также запустили горячую линию с коротким телефонным номером "1091". При этом 393 обращения, которые к нам поступили, были переданы в контролирующие органы. После положительного их решения в пользу потребителей был осуществлен перерасчет на 145,5 миллиона сумов", — отметили в пресс-службе организации.
Одной из форм взаимодействия федерации с населением является проведение встреч и оказание юридической помощи. Так, в течение года было организовано свыше 10 тысяч встреч на местах, а в рамках службы юридической консультации "Диалог с потребителем" по более чем четырем тысячам обращений заявителям были разъяснены их законные права.
В Узбекистане вторая декада каждого месяца объявлена днями диалога с населением. В рамках этой работы руководящий состав федерации, работники региональных подразделений и города Ташкента бесплатно консультируют граждан.
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